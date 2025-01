Concedeixen ajudes per a la millora d’infraestructures i de serveis de les mancomunitats de l’illa

El Consell de Mallorca ha concedit per primera vegada ajudes directes per a diverses actuacions d’inversió, de millora d’infraestructures i de serveis d’utilitat per a les mancomunitats de l’illa o per als municipis que les integren.

Entre les diferents intervencions que es finançaran amb aquestes subvencions, hi figuren l’adquisició de vehicles per a l’ús relacionat amb l’entitat local, de mobiliari, de maquinària necessària per al funcionament de la mancomunitat, d’aplicacions informàtiques o de béns immobles, entre d’altres.

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i la consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate, han presidit la signatura del conveni entre la institució insular i les mancomunitats de l’illa relatiu a la concessió d’aquestes subvencions.

A l’acte hi han acudit els presidents de les quatre mancomunitats beneficiàries de la subvenció: la presidenta de la mancomunitat del Pla de Mallorca, Joana Maria Pascual; el president de la mancomunitat del Raiguer, Joan Rotger; el president de la mancomunitat del Migjorn, Rafel Adrover, i el president de la mancomunitat de la Serra de Tramuntana, Bernat Isern.

Després de la signatura del conveni, el president Galmés ha explicat que «l’objectiu d’aquesta línia de subvencions a les mancomunitats és donar assistència als municipis i, per a aconseguir-ho, el Consell de Mallorca els dona aquest suport econòmic perquè puguin donar resposta a les nombroses necessitats que presenten per prestar més bon servei».

Llorenç Galmés ha anunciat que està previst que el 2026 es publiqui una altra convocatòria per a mancomunitats, «complint així el nostre compromís d’estar sempre al costat dels municipis».

Per part seva, la consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate, ha manifestat que aquestes ajudes «són essencials» perquè les entitats locals territorials de Mallorca «tenguin més capacitat d’obrar i poder continuar oferint solucions globals a tots els municipis que les integren».

Actuacions que se subvencionen a cada mancomunitat

El repartiment de les subvencions concedides seguint els criteris establerts i el detall de les actuacions que durà a terme cada mancomunitat queda de la manera següent:

A la mancomunitat del Migjorn se li ha concedit una subvenció de 27.171 euros, que anirà destinada a l’adquisició d’una electrobomba submergible de 100 CV de reserva, un aparell dosificador de clor i a la compra d’un remolc per a un turisme, entre altres accions.

Per part seva, la mancomunitat de la Serra de Tramuntana comptarà amb una partida de 23.798 euros, que servirà per a la compra de material per controlar el renou excessiu a les carreteres de la serra de Tramuntana; de material d’informàtica i telefonia mòbil i d’equipaments per a oficina.

La mancomunitat del Pla de Mallorca disposarà d’una ajuda de 52.794 euros, per a l’adquisició d’una parcel·la rústica a Sineu per construir un dipòsit regulador d’aigua potable al Pla de Mallorca.

Finalment, la mancomunitat del Raiguer destinarà la dotació de 90.764 euros a la compra d’un furgó per al manteniment de camins, a l’adquisició de mobiliari per al canvi de seu i a la instal·lació d’un sistema audiovisual a la sala de sessions dels òrgans col·legiats de la mancomunitat, entre altres actuacions.

Repartiment de les ajudes

Les quanties per a aquestes ajudes han estat determinades per les dades de població dels municipis que integren les mancomunitats. Aquesta convocatòria de subvenció per als anys 2024 i 2025 ha estat dotada amb 235.000 euros.

Cada mancomunitat ha pogut presentar un màxim de cinc actuacions que s’han de dur a terme entre l’1 de gener del 2024 i el 31 de desembre del 2025.