El rector de Búger denega l'ús de la parròquia per al repartiment de regals de Reis

El rector de Búger, Pere Gerard Bestard, no autoritza l’ús de l’església parroquial per al tradicional repartiment de regals de Reis organitzat per l’Ajuntament. El rector justifica la seva decisió a partir d’una carta en què expressa el seu malestar per la manca de comunicació prèvia i planteja una sèrie de crítiques cap a la gestió d'activitats per part del consistori.

A la seva carta, Pere Gerard destaca diversos punts que, segons ell, reflecteixen un patró de falta de respecte cap a la parròquia: es va incloure en el programa de festes la representació teatral de l'Obra Cultural Balear (OCB) dins del temple, també sense autorització formal fins a una conversa recent; i el lliurament de regals de Reis, previst per al dia 5 de gener, també es va anunciar al programa sense previ avís, ho considera «inacceptable».

El rector explica que no considera adient que el repartiment de regals es faci dins de l'església, ja que l'endemà al matí se celebra la missa de Reis: «Ha d'estar tot bé, la parròquia és un lloc sagrat que mereix respecte, no és un lloc per posar globus». La seva justificació és perquè gestiona tres parròquies més, les quals també han sol·licitat les esglésies per a aquesta tipologia d’esdeveniment: «No ens podem dividir tants per obrir les esglésies i col·laborar».

Aquesta qüestió ha creat tenions entre l'Ajuntament i l'església, per la seva banda, el batle de Búger, Pere Torrens, respon al rector amb una carta en què lamenta que: «No és la primera vegada que ens exigeix ​​coses que fins ara es donaven per sobreenteses a les relacions entre les dues institucions». Torrens defensa que, tot i no haver sol·licitat formalment el permís per a algunes activitats, sempre hi ha hagut una relació de col·laboració i respecte mutu entre les dues institucions.

El batle ha contactat amb el Vicari per explicar-li la situació i sol·licitar-ne la mediació, però, fins ara, no ha obtingut cap resposta. Mentrestant, es preveu celebrar el repartiment de regals a l'escalinata de l'Ajuntament si no és que abans del diumenge 5 de gener es rebi el vistiplau per fer-ho dins de l'església. Torrens lamenta la situació i rebla al rector que «l'alegria dels nens està per sobre de mi, de tu, de l'Església i de l'Ajuntament».