Arriba la primera jornada de voluntariat de l'any a la Trapa

Passades les festes, el GOB Mallorca organitza la primera jornada de voluntariat a la Trapa del 2025. Serà el diumenge 12 de gener.

«Us esperam a les 8.30 h a l'aparcament d'Ocimax (Palma) per fer cotxades o a les 9.30 h a Sant Elm (davant el bar Es Molí) per pujar junts», ha explicat el GOB.

A la Trapa es fan jornades de voluntariat que tenen com a objectiu la millora de les condicions ecològiques de la finca i el desenvolupament de la gestió participativa i social de la Trapa. Per exemple: sembrar aromàtiques, contribuir a la reforestació de zones cremades, netejar les mines, reconstruir els marges, ajudar a la rehabilitació arquitectònica, etc.