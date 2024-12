700 establiments de la Part Forana participen en el II concurs d'aparadors de Nadal del Consell de Mallorca

700 comerços de la Part Forana han participat en el II Concurs d'Aparadors de Nadal, especial Reis Mags, que ha promogut el Consell de Mallorca, en col·laboració amb les dues patronals de comerç de les Balears, Afedeco i Pimeco, per dinamitzar les vendes en el comerç mallorquí.

La segona edició del Concurs d'Aparadors de Nadal, especial Reis Mags, ha estat tot un èxit, i s'ha consolidat com un referent de creativitat i esperit nadalenc a l'illa. Enguany ha comptat amb la participació de 700 comerços, 200 més que en el 2023, fet que mostra, una vegada més, la rellevància i el compromís del comerç de proximitat amb la societat mallorquina.

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acompanyat de la consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, ha presidit el lliurament de premis que s'ha celebrat en un acte que ha tingut lloc en el Museu de Mallorca i ha reunit comerciants, representants de les institucions i públic en general. Al lliurament de premis també han assistit el director insular de Comerç, Alfredo Arias; la presidenta d'Afedeco, Joana Manresa, i la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo.

«La participació massiva d'enguany és una prova del talent i la dedicació dels nostres comerciants. Han convertit els seus aparadors en veritables obres d'art que transmeten la màgia de Nadal i la il·lusió dels Reis Mags,» ha destacat el president del Consell de Mallorca durant la seva intervenció.

Premiats: creativitat i tradició a parts iguals

El jurat ha atorgat els tres primers premis a aparadors que han destacat per l'originalitat, emotivitat i habilitat artesanal:

Primer premi: Òptica Llucmajor (2.000 €). L'aparador representa la il·lusió dels nins durant la nit de Reis. Amb una posada en escena cuidada, dos petits observen des del seu llit com arriben els Reis Mags carregats de regals. Una finestra emmarca l'escena, i transporta l'espectador a una nit màgica, plena de tendresa i somnis.

Segon premi: Fils i Vetes , Andratx (1.000 €). Aquest petit comerç, que fa anys que és un referent local, va presentar un Betlem artesanal elaborat amb corda, arpillera i les tradicionals teles de llengües mallorquines. El fons recrea el paisatge d'Andratx, i hi inclou l'església i les muntanyes. Aquest aparador és el resultat d'anys d'ampliació i de dedicació, i reflecteix tant la tradició com el caràcter innovador dels propietaris.

Tercer premi: Miramà, Santanyí (500 €). La propietària d'aquesta botiga de productes infantils, mare i comerciant, va crear un aparador que retrata amb humor i creativitat l'experiència diària de molts pares: «No atur de netejar roba!» L'aparador, elaborat completament en cartó, inclou una rentadora, una taula de planxar i peces de roba que destaquen pel seu color vermell cridaner, que creen un contrast visual únic.

A més, aquests tres guanyadors i altres dotze comerços finalistes han rebut cistelles amb productes locals, com a reconeixement a la participació i l'esforç.

Un compromís amb el futur del comerç de proximitat

La consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate, ha subratllat «la importància d'aquestes iniciatives per dinamitzar el comerç local. El talent i la creativitat que hem vist enguany són una mostra del paper fonamental que exerceixen els nostres petits comerços. Ells són els que donen vida als nostres carrers i reforcen la identitat dels nostres municipis».

Aquest concurs no sols promou la creativitat, sinó que també fomenta el consum local. Els premis en metàl·lic, destinats a ser gastats en el comerç mallorquí, reforcen l'aposta per l'economia circular i el suport mutu entre comerciants.

El Consell de Mallorca ha reafirmat el seu compromís amb el comerç tradicional i ha anunciat noves accions per continuar enfortint aquest sector en pròximes edicions. «El comerç local és molt més que una opció de compra: és cultura, tradició i un vincle que ens uneix com a societat. Continuarem treballant per fer costat als qui cada dia aixequen la persiana amb esforç i passió», ha asseverat Pilar Amate.

Gràcies a la generositat de diverses empreses mallorquines, no sols s'han pogut enriquir les cistelles lliurades als premiats, sinó que també s'ha ofert als assistents un aperitiu amb productes de la nostra terra. Entre les entitats col·laboradores destaquen Petit Cellers, Ca na Cati, Agromart, Flor de Sal, Gori de Muro, Embotits Munar, fruita seca Capó, Glossa Marina, Dos Perellons, Embotits Fiol, IGP Ametlla de Mallorca i Embotits Sa Caldera.

El seu suport no sols valora el comerç local, sinó que també reforça el compromís col·lectiu amb la preservació i promoció del millor de Mallorca.