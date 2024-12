Més per Marratxí crítica «l’actitud i poca voluntat» del batle de defensar els interessos dels ciutadans davant d’Aena

L'entitat pública empresarial Enaire, encarregada de la gestió de la navegació aèria, a principi del 2024 va anunciar que traslladaria el Centre de Control Aeri de les Illes Balears a l’aeròdrom de Son Bonet. De llavors ençà, la ciutadania de Marratxí no ha estat informada sobre el futur de Son Bonet, l’espai lliure popularment conegut com a Pulmó Verd, ni de les negociacions que duen a terme l’Ajuntament i el gestor aeroportuari.

Aquest dimarts, 17 de desembre, es va dur a terme el Plenari de l’Ajuntament de Marratxí, on es va debatre la moció per negociar les millores i demandes dels ciutadans sobre l’aeròdrom de Son Bonet, presentada pel grup municipal socialista. Es va votar a favor per unanimitat, però «el debat no va estar absent de crítiques i tensió», declara Més per Marratxí.

«El batle, Jaume Llompart, no està a l’altura de les circumstàncies», afirma Més per Marratxí, i assegura que durant aquest any i mig de legislatura han «presentat moltes mocions demanant la creació d’un bosc urbà i que es fessin passes en l'avantprojecte». «Tot i el suposat compromís i el vot favorable dels conservadors en totes aquestes qüestions, mai ha presentat un esborrany ni un minso avenç en aquest tema», sentència.

Aina Amengual, portaveu de Més per Marratxí, opina que el batle «no està posant les necessitats dels marratxiners damunt la taula, fet que demostra la poca capacitat de negociació i el nul interès envers les prioritats de la ciutadania per part de Llompart», ara que la negociació entre Enaire, Aena i l’Ajuntament és patent. Amb tot, Amengual també denuncia «la poca transparència» del batle per no haver-se reunit fins ara amb les plataformes Son Bonet Pulmó Verd i Renovables Sí, però Així No per explicar els possibles avenços de les reunions mantingudes amb els gestors aeroportuaris.