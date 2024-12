Manacor sol·licita 328.975 € al Govern d’Espanya per a fer front a algunes de les pèrdues ocasionades per la DANA

L’Ajuntament de Manacor s’ha acollit a la 'Subvenció per a la recuperació de danys a infraestructures i xarxa viària' que ha habilitat el Govern d’Espanya per a fer front als danys ocasionats per la DANA que va afectar especialment el Llevant de Mallorca entre el passat 28 d’octubre i 4 de novembre. Aquesta ajuda permetrà afrontar una part significativa de les actuacions necessàries, tot i que no la seva totalitat.

L’abast dels desperfectes va provocar la declaració de Manacor com a zona especialment afectada, el que permet a l’Ajuntament acollir-se a aquesta subvenció, que cofinançarà fins al 50% del cost d’algunes de les pèrdues més importants ocasionades a la xarxa de camins i infraestructures del municipi.

Els tècnics municipals han valorat en 657.950 € (IVA inclòs) el cost total de les reparacions susceptibles de ser subvencionades i que són necessàries per restablir les infraestructures municipals i la xarxa viària afectades. Moltes d’aquestes actuacions s’han dut a terme mitjançant contractacions d’emergència per part de l’Ajuntament i ja estan executades o en procés d’execució.