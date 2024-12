Critiquen la «manca de transparència» de l'Ajuntament de Marratxí sobre el centre de control de l'aeroport

La plataforma Son Bonet Pulmó Verd ha criticat la «total manca de transparència» del batle de Marratxí, Jaume Llompart, amb els veïnats en relació amb el projecte de centre de control de l'aeroport.



En un comunicat, aquest dilluns la plataforma ha fet referència a «possibles negociacions» del batle amb Enaire per al projecte anunciat fa un any i que preveu traslladar el centre de control aeri de Mallorca a Son Bonet.



Segons Son Bonet Pulmó Verd, no es té constància de les implicacions d'aquest nou projecte, però «algunes informacions» apunten al fet que el projecte «ha estat presentat al batle i que fins i tot s'han negociat alguns acords».



Per tant, han lamentat la «manca de transparència total» de l'edil de Marratxí amb els veïnats davant un fet que consideren de «vital importància per a salvar el pulmó que suposa Son Bonet».



De la mateixa manera, han exposat que d'ençà que el projecte de mega parc fotovoltaic previst a Son Bonet va ser desestimat no s'ha tengut informació per part de cap administració ni d'Aena. Per tant, han reclamat que establir negociacions amb Aena i Enaire ha de suposar trobar una solució per a conservar aquest espai.



D'altra banda, la plataforma ha sol·licitat una reunió amb el batle i estan pendents que es concreti una data. Han subratllat que si des de l'Ajuntament s'ha arribat a algun acord en el qual no s'inclou l'entitat, demostrarà «la poca capacitat negociadora del batle i una total deslleialtat cap als seus veïnats i el poble de Marratxí».



Per això, la plataforma ha sol·licitat que s'aporti tota la informació sobre les possibles reunions amb Enaire i Aena, que s'aturi qualsevol negociació si no s'inclou una solució «satisfactòria per a Marratxí», respecte a Son Bonet, i que els compromisos del batle «es converteixin en fets» i en un pla de treball i participació que compti amb les entitats i veïnats del municipi.



Així mateix, han reclamat al Consistori que dissenyi i impulsi la creació d'un bosc urbà a Son Bonet i que es concedeixi «de manera urgent» una reunió amb el batle.



Finalment, han anunciat mobilitzacions en les pròximes setmanes. «Son Bonet ha de ser un pulmó verd per al municipi de Marratxí i ha de mantenir el seu ús d'espai lliure públic», han conclòs.