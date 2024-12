El Consell de Mallorca organitza per primera vegada la 'Fira de la Gent Gran: Un dia dedicat a tu', un esdeveniment dedicat a la gent gran que se celebrarà el pròxim dilluns, 16 de desembre, a Sineu. La fira, oberta de 10.00 a 17.00 hores, presenta un programa complet que inclou ball, activitats esportives, tallers, actuacions musicals i conferències, creant un espai de trobada i diversió per a la gent gran de Mallorca. També hi haurà quaranta estands de les diferents associacions d'aquest col·lectiu on s’exposaran les manualitats que han fet.

L’objectiu de la institució insular és «promoure la salut, el benestar i la participació activa». L’esdeveniment es durà a terme en diversos punts emblemàtics de Sineu, com la plaça des Fossar, la plaça Major, la plaça de Sant Marc, la plaça de s’Era, l’església de Santa Maria i l’Ajuntament. En aquests espais hi haurà «sessions de gimnàstica, pilates, balls en parella, sevillanes, danses del món, estiraments, jocs populars, tir amb fona i moltes activitats més».

El conseller de Presidència, Antoni Fuster, ha destacat que «aquesta iniciativa reafirma el compromís que té la institució amb la dinamització sociocultural i el benestar de la gent gran, reconeixent-ne el paper fonamental en la societat i fomentant-ne la participació activa en la vida cultural i social de l’illa». El conseller ha afegit que «aquest esdeveniment suposa una oportunitat única perquè la gent gran gaudeixi d’un dia ple d’activitats pensades especialment per a elles».

Entre les activitats programades, s’inclouen conferències impartides per entitats com el Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears, l’IMAS, el Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física, els Bombers de Mallorca, el Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears, l’Associació UGT, el SAMU 061 i Emergències 112. Aquestes xerrades tractaran temes de salut, nutrició i seguretat, orientats a millorar la qualitat de vida de la gent gran.

La jornada també oferirà actuacions musicals, amb concerts de la Coral de l’Associació Gent Gran de Montuïri i l’Orquestra Gent Gran, així com una obra de teatre a càrrec de la Fundació ONCE. Per als amants de la tradició i l’art, hi haurà tallers de neules i boixets, a més d’una exposició a l’Ajuntament i la projecció d'una pel·lícula a la biblioteca.

A les 15.00 hores tendrà lloc el lliurament de reconeixements a entitats que treballen a favor de la gent gran, que finalitzarà amb una actuació musical sorpresa.