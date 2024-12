Marratxí destina 10.000 euros al Fons Mallorquí de Solidaritat

L'Ajuntament de Marratxí ha signat un conveni amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació per un valor de 10.000 euros per finançar l'execució de projectes.

El batle de Marratxí, Jaume Llompart, i la regidora de Serveis Socials, Elvira García, han mantingut aquest dimecres una reunió individual amb els responsables de l’associació per traslladar el seu suport i conèixer de primera mà les iniciatives que du a terme. A l'acte hi ha assistit Llorenç Perelló, president de l’Associació Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.

«La signatura del conveni demostra que l'Ajuntament de Marratxí i els veïns i veïnes del municipi estan compromesos amb entitats que també fan feina fora del municipi, com el Fons Mallorquí. Mentre hi hagi una persona que necessiti ajuda, aquest ajuntament estarà al seu costat per continuar col·laborant amb elles», ha afirmat Jaume Llompart.

El conveni signat entre l’Ajuntament de Marratxí i Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació estableix l’atorgament d’una subvenció directa nominativa de 10.000 euros per donar suport a la seva tasca social, donant continuïtat al Programa de Salut Integral Infantil Sahrauí un any més. Segons ha assenyalat Antònia Rosselló, coordinadora de projectes de l'associació, «d’aquests doblers de l'Ajuntament de Marratxí corresponents al 2024 es beneficien 15.000 infants menors de 5 anys».

El programa ajuda al reforçament i control de la nutrició de la població infantil Sahrauí als camps de refugiats, on les aportacions de menjar han disminuït en els darrers anys. La feina d'aquesta entitat no només és comprar els aliments, sinó també formar professionalment a les persones dels camps de refugiats en matèria de nutrició infantil, perquè puguin elaborar menjars més nutritius. A més de la formació i guies d'alimentació, el Fons Mallorquí també envia material administratiu per fer el registre sanitari de dones embarassades i de control de pes dels infants.

El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és una entitat sense ànim de lucre que es va constituir l'any 1993 amb l'objectiu de coordinar i canalitzar les ajudes de les administracions públiques de Mallorca als països desfavorits per una millor cooperació i solidaritat del poble mallorquí envers els països menys desenvolupats.