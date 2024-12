Esporles celebra la Diada Solidària pel País Valencià aquest dissabte

Aquest dissabte 7 de desembre, es durà a terme la Diada Solidària pel País Valencià organitzada pel conjunt de la societat civil d’Esporles, l’Ajuntament d’Esporles i d’altres institucions com l’Institut Josep Font i Tries, l’Escola Gabriel Comas i Ribas, la Parròquia d’Esporles, entre d’altres.

La diada compta amb un extens programa d’activitats durant tot el dia de demà, sent, els plats forts, el dinar de paella valenciana i la gala solidària, a les 19 h. Actuacions de Xanguito, Joan S. Tries ('Amb una Mica de Sort') o l’assaig audiovisual Les imatges arribaren a temps del cineasta Jaume Carrió (guanyador d’un Goya 2018)

A les 10 h del matí es durà la lectura d’una declaració institucional pel poble valencià afectat per la DANA. Serà a la plaça de l’Ajuntament d’Esporles. L’acte que donarà el sus a la diada.

Durant les setmanes vinents els actes i les activitats solidàries per recaptar fons continuaran. Per exemple, amb el concert de la Banda Lira Esporlerina, el diumenge 15 amb taquilla inversa pels afectats per la DANA.

Tota això, dies després que l’Assemblea Ciutadana acordara agermanar-se solidàriament amb el municipi d’Aldaia, de l’Horta Sud.

Aquí hi ha els cartells de la diada: