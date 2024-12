El Consell de Mallorca signa un conveni amb Valldemossa per a executar-hi un projecte de turisme per 750.000 euros

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha signat amb l’Ajuntament de Valldemossa un conveni per a executar un projecte de turisme per 750.000 euros. Concretament, és l’actuació 'Rehabilitació sostenible per adaptar-se al canvi climàtic de Costa Nord i el seu Auditori', integrada en els Plans de Sostenibilitat Turística en Destí (PSTD) dins la convocatòria de 2022. Aquesta iniciativa s’inclou dins el projecte global 'Mallorca Living Sustainable Hub, part III' de la convocatòria de PSTD, que està format per diverses actuacions amb un import adjudicat global de 8,49 milions d’euros per a executar amb entitats locals i està coordinat pel Consell de Mallorca a través de la Direcció Insular de Turisme per a la Governança i la Sostenibilitat.

Aquesta actuació té un pressupost de 750.000 euros i té com a objectiu «millorar i reactivar el centre turístic, social i cultural de Costa Nord perquè recuperi el caràcter de referència turística que ha tingut històricament, i potenciar, així, totes les possibilitats i competitivitat, sostenibilitat, diversificació i desestacionalització de l’oferta turística». «L’auditori de Costa Nord té un caràcter únic a la serra de Tramuntana i és un espai de referència turística, així com un centre cívic, social i cultural. En els darrers anys s’ha convertit en el centre principal d’activitats, impulsat per les possibilitats de l’auditori en forma d’amfiteatre, on es fan nombroses trobades culturals», han explicat.

Les actuacions de rehabilitació sostenible per a l’adaptació al canvi climàtic i la millora de l’eficiència energètica que es preveuen dur a terme a través d’aquest projecte tenen com a objecte la rehabilitació de la cobertura tèrmica de la infraestructura, l’ampliació del backstage i diverses millores de l’espai escènic i del públic.

El Consell destina a Valldemossa gairebé 1,7 milions d’euros el 2024 i 2025

El president Galmés, juntament amb la consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate, s’han reunit amb el batle de Valldemossa, Nadal Torres, i amb membres de la corporació local en una de les visites que es fan a tots els municipis de Mallorca per a «conèixer de primera mà les seves necessitats i inquietuds».

En aquest sentit, el president del Consell de Mallorca ha destacat que la institució insular destinarà gairebé 1,7 milions d’euros a Valldemossa el 2024 i 2025. Concretament, 160.300 del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), 960.000 euros del Pla d’Obres i Serveis (POS), 172.363,45 euros per millorar instal·lacions esportives i crear-ne de noves per al 2024-2025 i 378.651,43 euros, corresponents a 2024, del Conveni del cicle de l’aigua. Aquestes ajudes, segons Galmés, «reafirmen el nostre compromís amb tots els municipis de la nostra illa per a millorar el dia a dia de tots els ciutadans».