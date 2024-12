Esporles s'agermanarà amb Aldaia

Aquest dimecres 4 de desembre s’ha celebrat una Assemblea Ciutadana d’Esporles en la que hi participaren, juntament amb l’Ajuntament d’Esporles, veïns i representants d’associacions i institucions que treballen en l’organització de la Diada Solidària d’Esporles per aquest dissabte i el projecte d’Agermanament Solidari amb un municipi del País Valencià, tal com s’informà fa unes setmanes per part de l’Ajuntament.

L’Assemblea Ciutadana apostà per explorar la possibilitat d’establir un vincle amb un municipi afectat per la DANA i canalitzar l’ajuda de poble a poble. Un «agermanament solidari» que permetrà crear vincles a tots els nivells: entre ajuntaments, serveis públics municipals, institucions, centres educatius, associacions, entitats esportives, etc. L’agermanament solidari s’articularà durant les setmanes vinents amb els responsables del municipi d’Aldaia, previsiblement mitjançant un acord o conveni a definir pels dos pobles.

L’Ajuntament inicià els contactes amb diverses propostes i Aldaia ha estat l’opció escollida pels lligams existents de veïns d’Esporles amb el municipi valencià. El crit d'auxili del batle d'Aldaia: «Necessitem ajuda, tenim el poble arrasat», de principi de novembre va commoure a diferents veïns d’Esporles que han anat treballant aquesta proposta amb coneguts i familiars del municipi de l’Horta. El batle d’Esporles, Josep Ferrà, ha estat en contacte amb la gent que està treballant la proposta d’Aldaia com a municipi agermanat. Una proposta que ha arribat a l’Ajuntament d’Aldaia i que s’ha valorat positivament de forma inicial, a l’espera de poder avançar i aprofundir en aquesta proposta. Ferrà manté els contactes amb el consistori valencià, a l’espera de poder formalitzar la proposta en els pròxims dies.

Aldaia és un dels municipis greument afectats per la DANA. Sis persones perderen la vida durant les inundacions i patí greus danys materials. Moltes famílies s’han quedat, com en altres municipis, sense les seves cases o els seus negocis.

Aquesta iniciativa prioritzarà la feina a mitjà i llarg termini, encara que també s’ha proposat explorar iniciatives a curt termini com la de l’Institut Josep Font Tries, d’estades a Esporles per alumnes de secundària, o l’organització de la Diada Solidària per recaptar fons d’aquest dissabte 7 de desembre. Una diada que serà organitzada entre l’Ajuntament i el teixit associatiu del poble.