El GOB denuncia la construcció d’un habitatge a les dunes de ses Casetes des Capellans de Muro

El Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) assegura que des de fa uns dies s’ha pogut comprovar com a la zona coneguda com ses Casetes des Capellans de Muro s’està construint una edificació per a ús d’habitatge en una zona que no és edificable.

El GOB defensa que aquesta construcció no és edificable en aquesta zona per diversos motius. En primer lloc, perquè "no disposa de planejament urbanístic concret que ordeni aquest sector, el qual segons el planejament urbanístic municipal està en part qualificada de sòl urbà, però sense l’aprovació de cap projecte d’urbanització ni de dotació de serveis perquè pugui disposar de la qualificació de sòl apta per a edificar", exposa. És a dir, no disposa de la condició de solar, requisit imprescindible per a realitzar noves construccions.

En segon lloc, perquè "allà on es construeix aquest nou habitatge està qualificat de servitud de protecció del domini públic marítim terrestre que estableix la llei de costes. En aquests terrenys està completament prohibit la construcció d’edificacions per a usos de residència o habitatge". Per tant, aquesta actuació no pot disposar de cap autorització per a la seva construcció.

Recalca que "totes les edificacions existents a l’àrea de ses Casetes des Capellans s’han construït sense cap llicència urbanística, de la mateixa manera que totes les infraestructures que s'han implantat durant el temps, xarxes d’aigua potable, de clavegueram, d’enllumenat, etc., tampoc ho han sigut en desenvolupament de cap projecte d’urbanització o de dotació de serveis legalment aprovat".

El GOB ha presentat les denúncies pertinents a les administracions competents, l’Ajuntament de Muro, el Consell de Mallorca i la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua davant aquesta nova infracció urbanística.