El I Fòrum Llanatura s'inaugura amb èxit a Inca

Un centenar de persones han participat en la inauguració del 'Fòrum Llanatura, matèria nua', una nova plataforma social i cultural per a impulsar una Mallorca circular, cooperativa i regenerativa. Aquesta trobada es perllongarà fins el proper diumenge, 1r de desembre, a l’antiga fàbrica de Can Beltran (carrer Ramon Llull, 74, Inca), i està oberta a tota la ciutadania.

La iniciativa està liderada per Llanatura, de la Fundació Es Garrover, compta amb el finançament del Consell de Mallorca, i té el suport de l’Ajuntament d’Inca, el Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca, la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia i d’ADR Balears.

Durant aquests dies reunirà més d’una trentena de marques, projectes i persones compromeses amb les persones i el territori creant un nou espai per a explorar les matèries primeres de Mallorca i el seu potencial productiu, creatiu i social.

El fòrum compta amb un ric programa d’activitats entorn la matèria i el territori, que van des d’una instaŀlació expositiva, a xerrades, activitats familiars, gastronomia local i música i glosses en directe. També inclou una botiga amb els productes de les millors marques mallorquines i un tast dels millors ingredients de la terra.

Gemma Salvador i Eugenia Marcote, creadores i impulsores de Llanatura i el fòrum amb Es Garrover, han manifestat que «recuperam el significat etimològic del fòrum grec i romà com espai central que aglutina a tota la societat per a debatre els assumptes de la comunitat i celebrar un mercat de productes que provenen dels recursos naturals locals».

Gori Molina, gerent de la Fundació Es Garrover, ha destacat que aquest fòrum «mostra el compromís d’Es Garrover amb les persones, la sostenibilitat, la circularitat i el futur de la nostra comunitat, refermant-nos no sols com un referent en salut mental, sinó també a nivell social i ambiental».

Per la seva banda, Virgilio Moreno, batle d’Inca, ha donat la benvinguda a una iniciativa «tan important com necessària, que fa d’Inca la capital circular de Mallorca i ens mostra com allò que som: una ciutat d’oportunitats per a persones i empreses, que treballa unida en el present per a ser millor en el futur».

També han assistit Alfredo Arias, director insular de Comerç del Consell de Mallorca, les marques participants, representants del Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca, la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, d’ADR Balears i veïnats i veïnades d’Inca.

El fòrum pretén difondre, valorar, reflexionar i transformar; donar a conèixer com la innovació, el disseny, l’artesania, la cultura i el compromís de persones i marques que fan feina amb matèries locals com la llana, el cànem, la pedra, la fusta, la ceràmica, etc., poden contribuir a afrontar els desafiaments que tenim com a societat.

«L'objectiu últim és conscienciar, cooperar i cohesionar entre tots i totes:, sumar junts i juntes solucions per a dibuixar una Mallorca més circular, social i regenerativa, que estimi el seu patrimoni, preservi la seva identitat i projecti un futur més ecològic per a les persones i el medi ambient», han remarcat.

Llanatura

És un projecte d'economia circular on la llana d'ovella mallorquina passa de ser un residu a un recurs amb el qual fer productes artesans i tèxtils de màxima qualitat, amb l’objectiu d’afavorir el sector primari i la preservació del territori.

Forma part de la Fundació Es Garrover i compta amb la coŀlaboració del Consell de Mallorca.

Llanatura va néixer amb l’objectiu de valorar lo local, apostant per un producte de qualitat, un comerç arrelat en el territori i un model sostenible, compromès amb el nostre camp, sector tèxtil i talent local. Al mateix temps, forma i facilita la inserció laboral de persones que conviuen amb un trastorn de salut mental.

Fundació Es Garrover

La Fundació Es Garrover és una entitat sense ànim de lucre d'Inca fundada el 1997. D'ençà treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb algun diagnòstic de salut mental i les seves famílies.

En l'actualitat compta amb 65 professionals, que cada any acompanyen i atenen

350 persones i els seus familiars, convertint Es Garrover en una entitat social referent a Inca, la comarca d'Es Raiguer i Mallorca.