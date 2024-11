VII Jornades d’Estudis Locals de Bunyola, aquest divendres

Aquest divendres 29 de novembre el Teatre Rafel Ramis acollirà les VII Jornades d’Estudis Locals de Bunyola, un esdeveniment organitzat per primera vegada pel nou equip de govern de l’Ajuntament de Bunyola. Aquesta jornada pretén valorar el patrimoni històric, cultural i social del municipi, reunint investigadors i especialistes que oferiran una visió profunda i rigorosa sobre diversos aspectes de la història i identitat bunyolina.

L’esdeveniment serà de 16:00 h a 20:00 h, començant amb una presentació i continuarà amb diverses ponències que abordaran temes com l’escoltisme a Bunyola, el paper de la dona al llarg de la història local, la biografia de figures destacades com la pianista Isabel Estarellas, els forns de calç i l’ús de l’aigua a la comuna de Bunyola.

Entre els ponents destacats es troben Tomeu Quetgles Pons, Eusebia Rayó Ferrer, Joan Círia Maimó, entre altres investigadors reconeguts, que aportaran llum sobre diferents facetes del municipi i la seva relació amb l’entorn, incloent-hi la serra de Tramuntana.

La batlessa de Bunyola, Marian Serralta, ha destacat que «aquestes Jornades d’Estudis Locals són una eina fonamental per entendre qui som com a poble i per projectar el nostre futur sense oblidar el nostre passat. És una gran oportunitat per reflexionar i donar valor al nostre patrimoni històric i cultural».

L’entrada és lliure i gratuïta, s’anima a tota la població i interessats en la cultura i història local a participar-hi.