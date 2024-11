Indignació per la demolició de Ca ses Monges de Portocolom

«Ni l'Ajuntament de Felanitx, ni el Consell, ni la ordre religiosa que va vendre Ca ses Monges de Portocolom sense importar-li la seva destrucció, ningú no ha estat a l'alçada per a defensar una part important de la història de Portocolom». Així s'ha expressat l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA).

En un comunicat, l'Associació remarca que és un precedent «nefast» per a totes les Ca ses Monges dels diferents pobles que, ha assegurat, veuen perillar la seva història lligada als records d'espais on varen anar a escola, rebre atenció sanitària o reunir-se: «La gent ha perdut la seva referència física per poder recordar i explicar a les següents generacions la seva història».

«En el cas de Portocolom a més hi ha el risc que les noves construccions facin malbé el paisatge urbà del bocí més antic de la població», han assenyalat.

Per a ARCA, és «un dia trist per la manca de sensibilitat i una ordenació urbanística que sempre fa partir el patrimoni material i també l'immaterial, el de les vivències personals».

L'Associació havia demanat la seva catalogació però Patrimoni del Consell de Mallorca, tot i que va reconèixer que tenia valors de patrimoni local, «no va donar cap passa per fer efectiva la protecció».