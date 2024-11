Conferència sobre la destrucció de sòl rústic per les macros centrals industrials fotovoltaiques a Santa Maria

Aquest dijous, 28 de novembre, a les 19 hores a Santa Maria del Camí, en Mateu Vic presentarà el mapa de la destrucció de sòl rústic prevista a Mallorca amb les macros centrals industrials fotovoltaiques.

Vic, el ponent, forma part de la plataforma 'Renovables sí, però així no' que organitza l’acte, juntament amb Amics de la Vall de Coanegra i l'Espai Passatemps, on es durà a terme la xerrada (carrer Marquès de la Fontsanta, 14, Santa Maria del Camí).

La conferència aprofundirà en com les macros centrals industrials fotovoltaiques que estan previstes de construir a Mallorca compten amb el suport de la Unió Europea, del Govern de l’Estat espanyol, del Govern de les Illes Balears i amb la col·laboració del Fons d’Inversió Estrangers; com afectarà en la destrucció del territori i Vic proposarà algunes idees per poder afavorir a la conservació del territori, sobre la democratització de la producció d’energia elèctrica, l’autoconsum i les comunitats energètiques.