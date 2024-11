Algaida commemora el 25N amb actes per a sensibilitzar contra la violència masclista

Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, l’Ajuntament d’Algaida ha organitzat diversos actes de sensibilització i homenatge a les víctimes de la violència masclista, amb l’objectiu de conscienciar la població i reafirmar el seu compromís per erradicar aquesta xacra social.

Les activitats s’han dut a terme als tres nuclis del municipi aquest cap de setmana: Algaida, Pina i Randa. A cada localitat, s’ha fet la lectura del manifest institucional com a punt de partida de les accions reivindicatives.

A Algaida, les activitats han inclòs la lectura del manifest a la Plaça i un acte reivindicatiu organitzat per la Comissió d’Igualtat de l’Ajuntament. Aquest acte ha destacat per l’instal·lació de 'Sabates vermelles'. La instal·lació consisteix en parells de sabates pintades de vermell, un color que simbolitza tant la sang com el cor de l’esperança. Cada parell representa l’absència d’una dona víctima de feminicidi, d’una dona desapareguda o d’un infant víctima de la violència masclista. Aquest projecte, nascut a Mèxic l’any 2009, ha recorregut el món amb l’objectiu d’obrir el debat i fomentar la reflexió social sobre la violència de gènere.

Aquesta conscienciació al municipi s’ha duit a terme amb la implicació de l’alumnat del CEIP Pare B. Pou, el Casal de Joves, Algaida Solidària i totes aquelles persones que han volgut participar.

Els assistents han dipositat 38 parells de sabates de dona i 10 parells de sabates d’infants a la plaça, que simbolitzen les víctimes de violència masclista (dones i infants) a l'Estat espanyol durant el 2024. Aquestes sabates, del color de la sang, han servit d’homenatge i recordatori de les vides assassinades.

Al Pati del Casal Pere Capellà, s’ha representat l’obra teatral ‘Emma i el Pinzell’, dirigida a majors de 12 anys, que aborda amb sensibilitat el problema de la violència masclista.

A Pina, la lectura del manifest ha tengut lloc a la plaça, on també s'ha pogut presenciar la representació teatral ‘Vola Valentina’ de Centimets Teatre, una obra adreçada a tota la família.

A Randa, la lectura del manifest s’ha celebrat a la plaça de l’església, i s’ha representat també l’obra 'Vola Valentina' a la Rectoria.