Ajuntament d'Esporles: «És hora que la por canviï de bàndol»

El 25 de novembre, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, l'Ajuntament d'Esporles, «conscient que cal refermar el compromís de totes les institucions en la lluita contra la violència masclista i denunciar qualsevol veu que negui la violència envers les dones, assumeix la responsabilitat, com a societat i com a institució, amb cada una de les dones que ha patit i pateix violència».

Enguany, l’Ajuntament ha renovat el conveni de VioGen, un acord que pretén establir protocols d'actuació davant casos de violència de gènere i la pretensió de millorar la coordinació entre els diferents cossos de seguretat entre la Policia Local i la Guàrdia Civil. I és que a Esporles, en el que duim d’any, s’han activat 25 casos de VioGen segons dades de la Policia Local. D’aquests, 25 casos, tres estan en actiu.

L’Ajuntament d’Esporles ha presentat una Declaració Institucional amb el lema 'És hora que la por canviï de bàndol' en reconeixement a Giséle Pelicot, víctima de centeners de violacions. En aquesta declaració, entre d’altres punts es proposa:

Treballar en xarxa contra les violències masclistes.

Donar suport a les associacions i col·lectius del nostre entorn per a fer front a les violències.

Organitzar i participar de les campanyes de prevenció de les agressions. Campanyes com 'No i punt' impulsada per les administracions insular i local, així com les de l’IB-Dona com, per exemple, 'Estic amb tu'.

Seguir millorant la inversió de recursos per fer front a les violències masclistes.

Acompanyar les dones i els seus fills en la reparació del dany patit.

L’Àrea d’Igualtat i Serveis Socials de l’Ajuntament ha organitzat l’acte d’encesa de la llum violeta, la lectura de la Declaració Institucional, un taller de defensa personal per a dones i la lectura del conte per als més petits 'L’Artur i la Clementina'.