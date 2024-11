L’experta en gènere palestina Hanan Kaoud serà de gira per Mallorca

En el marc del programa 'Les Elegides' dedicat a treballar la governança municipal amb dones electes del sud global, el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació ha organitzat una gira per diversos municipis de Mallorca amb l'experta en gènere palestina Hanan Kaoud, actual regidora de l'Ajuntament de Ramal·lah, Cisjordània.

Kaoud, participant en la Trobada Internacional de Dones Electes del 2022 organitzada pel Fons Mallorquí, ha mantingut una estreta col·laboració amb l'entitat des de llavors a través del programa 'Les Elegides'. Amb una llicenciatura en estudis de gènere i un màster en drets humans i democràcia, Hanan Kaoud és una especialista reconeguda en polítiques i justícia de gènere, amb més de 30 anys d'experiència en governança, drets humans i igualtat de gènere a la regió MENA (Orient Mitjà i Nord d'Àfrica).

La tasca de Kaoud ha millorat significativament el paper de les dones en la política i l'economia, desenvolupant manuals d'integració de la perspectiva de gènere en diversos àmbits, inclosos els mitjans de comunicació. També ha liderat iniciatives en defensa del canvi climàtic, els drets a la salut i la lluita contra la violència de gènere.

Actualment, és membre electa del municipi de Ramal·lah i del Comitè d'Igualtat de Gènere del CGLU (Ciutats i Governs Locals Units), xarxa de la qual el Fons Mallorquí també en forma part. El seu treball abasta tant rols nacionals com regionals, incloent-hi la planificació estratègica per a la igualtat de gènere i la mentoria, destacant el seu lideratge en la promoció de la igualtat de gènere i els drets humans.

Activitats a Mallorca

La visita de Hanan Kaoud a Mallorca coincidirà amb la setmana del 25 de novembre, Dia Internacional per l’erradicació de la Violència contra les Dones, i el 29 de novembre, Dia Internacional de Solidaritat amb el Poble Palestí. Durant la seva estada, realitzarà una sèrie de ponències en diversos municipis de l'illa: Algaida, Alaró, Esporles i Manacor. Sota el títol 'Els pobles de Palestina davant el conflicte', Hanan compartirà amb el públic assistent com, des de la política local, es pot afrontar situacions d’emergència humanitària. També parlarà del paper de les dones electes com a motors de canvi, especialment en contextos de crisi.

En el marc d’aquestes reunions, es presentarà l’exposició 'Dret i resistència: una mirada al conflicte palestí', produïda pel Fons Mallorquí de Cooperació. Aquesta exposició ofereix un repàs a la història recent de Palestina i posa el focus en la necessitat de cooperació en un país on el 90% de la població depèn de l'ajuda humanitària internacional.

Aquest conjunt d'activitats proporcionarà una oportunitat única per aprofundir en el paper de la cooperació internacional que es realitza des dels municipis de Mallorca cap a zones de conflicte, enfortint la resiliència local. Serà una ocasió per aprendre com la diplomàcia local pot crear vincles i augmentar la visibilitat del conflicte palestí i la necessitat de solidaritat internacional.

El Fons Mallorquí a Palestina

El Fons Mallorquí treballa a Palestina des de 1996 i de manera continuada des de 2014, a través de projectes de cooperació i ajut humanitari, en col·laboració amb ONG de Mallorca i entitats sòcies locals. Aquests projectes han estat enfocats majoritàriament a millorar les condicions sanitàries i la salut mental de dones i infants en situació de refugi a Cisjordània i la Franja de Gaza. També s'han destinat recursos per donar suport a la participació política de les dones palestines per aconseguir una igualtat real davant la discriminació de gènere que pateixen.

Aquí podeu trobar el cartell complet de la gira: