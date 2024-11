Inca entrega els Premis Dijous Bo 2024

El Teatre Principal d'Inca ha acollit aquest dimarts l'acte de lliurament dels Premis Dijous Bo 2024. Es tracta d'uns guardons que reconeixen a aquelles persones, entitats o institucions que han dut a terme una activitat en benefici de la societat inquera o que han destacat de forma rellevant per la seva aportació al progrés de la ciutat.

«Els Premis Dijous Bo tenen com a objectiu reconèixer la feina de nombroses persones que contribueixen al fet que la nostra ciutat sigui un millor lloc per a viure i compartir. A més reflecteixen la capacitat d'assumir relleu generacional, per preservar, de manera genuïna, tradicions, cultura i llegat», ha assenyalat el batle d'Inca, Virgilio Moreno.

Per la seva part, la regidora de Cultura, Alice Weber, ha destacat que «els Premis Dijous Bo s’han convertit en una tradició tan consolidada que cada any esperem amb entusiasme el 'Dimarts Bo'. És l'esclat d'identitat i cultura que forma part del nostre orgull inquer».

Així doncs, Antoni Seguí Villalonga i l'Associació de Confraries de Setmana Santa d'Inca han estat els guardonats en l'edició d'enguany. Durant la cerimònia s'han projectat uns vídeos com a resum de la seva trajectòria personal, però també, ressaltant els valors i les qualitats pels quals se'ls ha concedit la distinció.

Antoni Seguí Villalonga ha rebut aquest premi per la seva dedicació al sector de l'agricultura i la ramaderia. El premiat és un jove pagès de 30 anys que gestiona juntament amb la seva germana, Son Jover. A més, ja ha rebut altres mencions honorífiques, com la de l’any 2023, en els Premis Nacionals de Joventut que fou atorgat per l’Institut de la Joventut d’Espanya, en la categoria de Medi Ambient. El passat mes de maig va ser guardonat pel Basque Culinary Center.

Per la seva banda, l'Associació de Confraries de Setmana Santa d'Inca, està de doble celebració, ja que fa poc han fet el seu 40è aniversari. D'aquesta manera, se li concedeix aquest reconeixement per conservar les processons de Setmana Santa, tenint cura del seu patrimoni i dels seus passos. Així com per contribuir i mantenir vives aquestes tradicions.

Cal recordar que l'elecció dels premiats del Dijous Bo parteix d'una candidatura popular que es presenta al Consell Municipal de Cultura. Aquest òrgan decideix amb una votació a les persones o entitats guardonades. Després, la decisió s'eleva a la comissió de Cultura i posteriorment al plenari municipal.