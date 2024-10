Perllonguen un mes les restriccions d'accés de vehicles a Formentor

El Consell de Mallorca ha reunit aquest dijous, 31 d'octubre, les administracions competents en les restriccions d'accés a Formentor per analitzar el funcionament de les limitacions el 2024 i fixar les del 2025. En una trobada a la seu del Consell de Mallorca de la Llar de la Infància s'ha decidit ampliar la limitació d'accés a vehicles a tot el mes d'octubre. Fins ara, es prohibia circular per la carretera de Formentor de dia primer de juny al 30 de setembre i l'any que ve serà fins al 30 d'octubre, amb el mateix horari: de 10 a 22 hores. Tan sols s'hi podrà accedir en transport públic, a peu o en bicicleta.

Els motius pels quals s'ha decidit ampliar fins a final d'octubre les restriccions, segons ha explicat el director insular d'Infraestructures del Consell de Mallorca, Rafel Gelabert, són arran de la petició de l'Ajuntament de Pollença i que l'estudi de càrrega presentat pel president Llorenç Galmés la setmana passada així ho recomana.

Les diferents administracions implicades en la restricció que han participat en la reunió, a més del Consell de Mallorca, són: Govern de les Illes Balears, Consorci de Transports de Mallorca, Direcció General de Trànsit, Agrupació de la Guàrdia Civil, Autoritat Portuària i Ajuntament de Pollença. Des del Govern han garantit el servei de bus llançadora durant el mes d'octubre per a la gent que vulgui visitar Formentor.

S'estableixen dos nivells de restricció per on només podran circular vehicles autoritzats, transport públic, serveis d'emergències i bicicletes. El primer nivell comença al Port de Pollença i es perllonga fins a la platja de Formentor. El segon, des de la platja de Formentor fins al far. De la mateixa manera, s'ha decidit implementar noves tecnologies per monitorar i veure en temps real la capacitat de la zona de Formentor.Durant el 2024 s'han posat un total de 1.175 multes a vehicles que no han fet cas de les restriccions i han accedit a Formentor dins l'horari de prohibició sense estar autoritzats. S'ha de recordar que el Consell de Mallorca assumeix la tasca de dotar la zona d'informadors per comunicar les restriccions als conductors. Les sancions les aplica la Direcció General de Trànsit com a organisme competent en la regulació de la circulació.