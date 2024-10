El PSIB, Més per Mallorca i Unides Podem reclamen al Govern no construir un centre nou i reformar Es Putxet

Els grups parlamentaris PSIB, Més per Mallorca i Unides Podem han presentat una Proposició no de Llei al Parlament de les Illes Balears, per unir-se a les demandes de la plataforma Salvem Es Putxet i instar al Govern a fer una reforma integral del CEIP Es Putxet de Selva, en lloc de fer un centre educatiu nou.

Representants de les tres formacions consideren necessària la reforma pel seu valor com a edifici històric, el seu valor immaterial catalogat i protegit i pel fet de ser patrimoni del municipi amb gran valor arquitectònic i sentimental.

Cal tenir en compte que els mateixos tècnics de la Conselleria d’Educació i Universitats determinaven el mes de març que no existien patologies visibles que afectin l’estructura dels forjats de l’edifici, la qual cosa fa possible la reforma del centre i la seva utilització posterior.

La diputada del PSIB, Amanda Fernández, ha explicat que «tant el Govern com l’Ajuntament encara són a temps d’escoltar el clam del poble i reformar un espai emblemàtic com és Es Putxet».

Per part seva, la diputada Maria Ramon, de Més per Mallorca, ha defensat que «per fer un pla d'infraestructures s'ha de tenir en compte les necessitats del sistema educatiu i de la comunitat educativa i la comunitat educativa de Selva reclama la reforma integral d'Es Putxet. Fer una escola nova és un caprici del batle que no té cap explicació racional ni respon a cap demanda del poble».

Unides Podem ha defensat que «Es Putxet és part central de Selva des de fa gairebé cent anys, està al cor del poble, els nins i nines poden anar caminant a l'escola. Ara volen traslladar-los a una zona inundable al costat d'una carretera. I sense acord amb els veïns ni la comunitat educativa. És indefensable».

En nom de la plataforma Salvem Es Putxet, Faustina Donoso, ha volgut deixar clar que «el que demanam és una reforma integral i atractiva d’Es Putxet, amb l’objectiu que l’espai segueixi com a ús escolar perquè tot el que té són avantatges, estant situat al centre del poble i sent accessible per a tothom», a la qual cosa ha afegit que «és el que demana el poble de Selva, unit en una qüestió tan important per als nostres infants».

La reforma que proposen els grups de l’esquerra suposaria un estalvi de temps, de doblers públics i d’ocupació de territori, tenint en compte que el Govern de Prohens aposta ara per la construcció d’un nou centre educatiu, en contra de l’opinió dels veïnats i veïnades del poble, que s’han constituït en la plataforma Salvem Es Putxet de Selva. Conservem Patrimoni, la qual ja ha entregat al conseller gairebé 900 signatures per tirar endavant la reforma, i en vendran més.

És per això que els tres grups parlamentaris també insten a la Conselleria d’Educació i Universitats i a l’Ajuntament de Selva a mantenir informats als veïnats i veïnades i a la comunitat educativa del municipi i a garantir la seva participació activa en la decisió de l’escola que volen al seu poble, després que el consistori anunciés una escola nova i la compra de dos solars per ubicar-hi les instal·lacions sense consensuar-ho ni parlar-ho amb ningú.

En aquest sentit, la iniciativa també sol·licita a l’Ajuntament de Selva que s’aturi la compra dels dos solars per valor de 2.090.000 euros per a la construcció del nou CEIP.