L’Associació de Barques Tradicionals de Portocolom exigeix un canvi urgent en les obres de les barraques

L’Associació de Barques Tradicionals de Portocolom ha emès un comunicat en relació amb la planificació de les obres de les barraques que eviti danys col·laterals a les barques tradicionals, que es pot llegir íntegrament a continuació:

No pot començar pitjor la necessària restauració de les barraques (escars) de Portocolom que està previst que s’iniciï aquest hivern. Durant la setmana passada, es va comunicar que totes les barques que ocupen les barraques o els seus mollets s’han de retirar abans del 20 de novembre. Tot, com si una barca fos un objecte que es pot agafar i posar a un armari.

La poca sensibilitat i empatia de l’administració és encara major si ens fixen que moltes d’aquestes barques són llaüts i bots tradicionals, de diverses tipologies, fets de fusta. Les barques de fusta no poden ser estotjades fora de l’aigua perquè, sinó, la fusta es resseca i s’obri, fent-les malbé.

Fa tres anys que des de l’Associació de barques tradicionals de Portocolom intentam explicar a les diferents administracions de l’empresa PÚBLICA PortsIB les necessitats de les embarcacions tradicionals de Portocolom. Barques que passen tot l’any dins l’aigua, amb bo i amb mal temps. Hem tractat de ser interlocutors amb l’administració, però, amb aquesta actuació a la brava, percebem que ens ignoren per complet: S’ha de fer una intervenció que afecta un nombre elevat de barques dels nostres socis i sòcies durant un llarg període de temps i ni tan sols s’han dignat a informar-nos de quins són els seus plans. De consensuar solucions ja ni xerrar-ne.

L’actuació que s’està posant en marxa representa una amenaça directa tant per les barques que es troben en actiu amarrades als mollets com per les que tenim catalogades que són a barraques i que necessiten una restauració. Hem començat a fer un llistat de les barques afectades i, abans d’acabar-lo, estimam que estem parlant d’entre 40 i 50 bots i llaüts de fusta.

Dit això, és important recordar que si les barraques i els mollets han arribat a l’actual estat de degradació ha estat perquè PortsIB, com a darrer responsable, ho ha permès. A més, s’ha de dir que si aquest patrimoni no està pitjor és perquè els últims anys, els usuaris han reparat algunes de les portes i mollets per poder continuar fent un ús en precari. Aquests mateixos usuaris que ara en fan de menys. Al contrari, PortsIB hauria de ser diligent i complir amb les obligacions del servei públic (art. 47 de la llei 10/2005) mantenint la seva continuïtat perquè, amb un poc de ganes i un mínim d’imaginació, és possible.

Una de les finalitats de la nostra associació és la conservació de les barques tradicionals de Portocolom. Per això, des de la Junta Coordinadora hem vist necessari moure el nostre capital humà per actuar i aturar aquest disbarat. Així, hem convocat a tots els socis i sòcies a una reunió el pròxim dimecres a les 19 hores. Aquesta reunió marcarà les futures actuacions que durem endavant fins que PortsIB no aporti una solució perquè les barques de fusta no hagin de sortir de l’aigua durant el llarg període de temps que puguin durar les esmentades obres.

Tot i la determinació de les nostres paraules, també volem transmetre una sincera disposició a donar solucions a la problemàtica que la decisió de PortsIB ha generat, però per això és necessari que els seus representants mostrin la mateixa voluntat i sinceritat. Reconèixer un error de càlcul no en fa menys a ningú.

Ja va essent hora que PortsIB reconegui les barques tradicionals com patrimoni cultural i que agafi la seva part de responsabilitat en la seva preservació. Convé recordar-los que entre les barques afectades n’hi ha que consten en el Registre de bucs i embarcacions històrics, un registre oficial a l’Estat espanyol; n’hi ha que estan aparellades amb vela llatina, protegida com a Bé d’Interès.

Cultural Immaterial pel Consell de Mallorca; i n’hi ha alguna que és centenària i d’altres també han estat construïdes en la primera part del segle XX. Als actuals dirigents de PortsIB se’ls hauria de posar la cara vermella d’estar ordenant el desallotjament d’aquestes barques en lloc d’estar cavil·lant una manera de reubicar-les i protegir-les amb orgull.

El port de Portocolom alberga la flota més gran de barques tradicionals de totes les Illes Balears. Una flota que va minvant any rere any. L’Associació de Barques Tradicionals de Portocolom fa quatre anys que es va posar en marxa i ja agrupa a més de 120 socis i sòcies. Des de la seva fundació ha dinamitzat i promogut l’ús d’aquestes embarcacions i un indicador és el creixent nombre de llaüts i bots que estan recuperant la vela llatina al nostre port.