Can Lliro acull la xerrada sobre les conseqüències de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica

La Plataforma per la Memòria Democràtica de les Illes Balears presentarà les conseqüències per a la societat de les illes Balears de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica i explicarà el seu nou full de ruta a Can Lliro (Manacor).

L'Obra Cultural de Manacor dona suport i col·labora amb la organització d'aquesta assemblea. «El col·lectiu ha començat la ruta de reunions per a explicar el nou full de ruta, escoltar i organitzar-nos, per a batallar contra la derogació de la llei part del PP i Vox (amb o sense pacte)», han explicat.

Per aquest motiu, en el marc dels Dimecres de l'Obra, el proper 23 d'octubre, a les 18.30 h Can Lliro acollirà la trobada. «La memòria no es toca», ha remarcat l'OCB de Manacor.