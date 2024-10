Comença la quarta edició del programa Joves Emprenedors d'Inca

Dimarts 15 d’octubre començà la quarta edició del programa Joves Emprenedors de l’Ajuntament d'Inca, al Casal de Joves d'Inca. Enguany compta amb la participació d’una trentena d’alumnes de 3r i 4t d’ESO dels set instituts del municipi.

El programa, que s'allargarà fins al pròxim 7 d'abril, es proposa com a objectiu principal la creació de projectes empresarials amb un fort component social. Els joves participants han estat seleccionats després de la presentació del projecte als set centres educatius d’Inca on s’imparteix ESO, i on tant el batle, Virgilio Moreno, com el regidor d'Innovació i Empresa, Miguel Ángel Cortés, varen assistir a una de les sessions informatives.

Formació amb experts i mentors professionals

Una de les novetats d'enguany és la incorporació de professionals reconeguts que oferiran formacions especialitzades als alumnes, com ara Cipriano Ferreiro de Biolínea, Edu Vilanova de Refineria, Maria José García del Mallorca Life Festival, Tomeu Guiscafre de WDNA i Araceli Bosch d’IB3 Ràdio. També es comptarà amb mentors dels sectors relacionats amb els projectes dels joves, proporcionant així una visió pràctica i real del món empresarial. A més, es mantindran les visites a empreses de la comarca, oferint als alumnes una oportunitat única per conèixer de primera mà el funcionament de diferents models de negoci.

Un programa orientat al desenvolupament integral

El curs es compon de 22 sessions, totes gratuïtes per als alumnes, que es duen a terme els dilluns horabaixa al Casal de Joves d'Inca, amb una durada de dues hores per sessió. Els temes que es tracten són essencials per a la formació empresarial, com l’autoconeixement, la formació d’equips, l’ètica empresarial, l’emprenedoria social, la creació de marca, l’orientació al client i la identificació d'oportunitats de negoci. A més, es dedicaran sessions específiques a la parla en públic, l’autogestió i les estratègies de venda, amb una part pràctica que permetrà als joves aplicar tot l'après.

Cloenda i selecció del millor projecte

El programa culminarà el dia 7 d'abril amb un acte de cloenda al Centre Bit d'Inca, on un jurat professional seleccionarà el projecte guanyador. Aquesta quarta edició del programa Joves Emprenedors d'Inca es consolida com una eina fonamental per incentivar l'esperit emprenedor dels joves del municipi i fomentar una generació compromesa amb el desenvolupament empresarial i social de la ciutat.