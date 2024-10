El II Open Escacs i Salut tendrà lloc a l’Hospital d’Inca

Dissabte, 19 d’octubre, a les 16.00 hores, tendrà lloc a l’aula 2 de l’Hospital Comarcal d’Inca el II Open Escacs i Salut, organitzat per la Federació Balear d’Escacs i l’Ajuntament d’Inca.

Al torneig també hi haurà espai per als menors, que competiran al II Torneig Escolar Escacs i Salut. Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer per mitjà de l’enllaç següent: cercledescacsdinca.org/contactar/

L’Hospital Comarcal d’Inca compta amb tres taulers d’escacs donats per l’Ajuntament d’Inca, ubicats als jardins de les habitacions i que són a disposició de tots els usuaris i familiars.

Està demostrat que en situacions d’estrès o ansietat, els escacs esdevenen una activitat molt beneficiosa per als pacients que, per diferents circumstàncies, han de passar temps ingressats a l’Hospital.