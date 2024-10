Organitzen seminaris a Mallorca sobre el català en l'àmbit sanitari, la relació entre llengua i turisme i la imposició lingüística

El segon seminari analitzarà la relació entre llengua i turisme, i es farà el divendres 15 de novembre a les 19 h, amb el lloc encara pendent de confirmació. Amb la jornalista Anna Mascaró com a moderadora, l'acte comptarà amb la participació de Guillem Colom, professor de la Universitat de Glasgow i investigador sobre cultura catalana contemporània; Joan Miralles, doctor en sociologia del turisme, i Pere Joan Femenia, representant de Joventut pel Clima - Fridays For Future Mallorca.

La Plataforma per la Llengua és conscient que «hi ha experiències arreu del món i als mateixos territoris de parla catalana en què la llengua, per la seva singularitat, és un reclam turístic, però també considera que és una activitat econòmica amb un impacte lingüístic que cal saber gestionar». «La temporalitat i la precarietat dels treballadors en dificulta l'arrelament i, per tant, que aprenguin el català, i sovint el turisme es fa servir com a excusa per augmentar la presència de llengües amb més parlants en detriment de la llengua pròpia del territori», expliquen.