Inca presenta un programa de Fires 2024 amb més de 220 actes programats

L’Ajuntament d’Inca ha presentat el programa de les Fires d’Inca 2024, que de nou convertiran la ciutat en un punt de referència durant la tardor de Mallorca amb tot un seguit d’activitats. El batle, Virgilio Moreno, la regidora de Fires, Maritxé Fernández, representants del Consistori, associacions, clubs i entitats locals han participat d’aquest acte de presentació, que enguany s’ha celebrat a la tafona de Son Catiu.

«Enguany presentam el programa amb moltes ganes i energia renovada amb la finalitat de posar de manifest, una vegada més, que Inca batega. Les fires inclouen més de 220 activitats per a tots els gusts i edats», assenyala Virgilio Moreno.

Per la seva part, un any més, la regidora Fernández, ha volgut destacar l’elevada participació i la implicació de tots els col·lectius: «Vull agrair la feina feta per totes les àrees de l’Ajuntament, juntament amb empreses, veïnats, institucions i altres col·lectius, per poder tirar endavant aquest programa. Tots i totes sou una part importantíssima de les Fires i, un any més, tothom ha sumat per aconseguir una programació d’alta qualitat i variada».

Enguany, les Fires d’Inca arrancaran el cap de setmana del 19 d’octubre amb la Fira de la Terra. El següent cap de setmana se celebrarà la Fira de l’Esport i l’Oci. I com cada any, la darrera Fira serà la d’Època, que es durà a terme el cap de setmana de l’1 al 3 de novembre.

La principal novetat de les Fires d’Inca 2024 és la Fira Màgica de les Rondalles, que se celebrarà a la plaça Mallorca. Hi haurà tallers, actuacions, exposicions i paradetes que convidaran a descobrir el món màgic i tradicional de les rondalles. Enguany, es recupera també la Cuina de Campanya, la V Jornada Gastro Solidària; i la Fira de la Ciència creix amb la participació de Creativity de l’Obra Social La Caixa, així com la Fireta Gastronòmica Vermut Bo, entre altres millores.

Pel que fa al programa, es mantenen esdeveniments tradicionals com la Fira d’Emergències o la Fira del Reciclatge. També es duran a terme altres actes que, a poc a poc, ja s’ha consolidat com Creativissim, el Leather Fest o la Carrera de Carretons. El programa complet de les Fires d’Inca 2024 es pot consultar aquí: incaciutat.com/firesinca2024.