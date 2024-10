Torna 'Llengua divertida', el taller per a aprendre català de manera lúdica a Manacor

El Servei Lingüístic de l’Ajuntament de Manacor anuncia una nova edició del curs 'Llengua divertida', una iniciativa que utilitza tècniques teatrals per a ensenyar català d'una manera entretenguda i participativa. Aquest taller d'integració lingüística, destinat a persones majors de 16 anys, es va dur a terme per primera vegada el 2021 i ha tengut un gran èxit en edicions anteriors.

Creat i impartit per Ivan Martín, d'Aula Teatral, 'Llengua divertida' s'adreça tant a aquelles persones que no s'atreveixen a parlar català i volen perdre la vergonya, com a catalanoparlants que desitgin aprendre tècniques teatrals per a millorar la seva expressió oral. El principal objectiu del curs és crear un espai de socialització en català, fomentant la confiança entre els participants i estimulant la seva integració lingüística i cultural.

Cada sessió aborda temes rellevants per a la vida quotidiana dels participants, permetent-los familiaritzar-se amb situacions i vocabulari específics, tot a través de la pràctica teatral. A més, els participants rebran un quadern de treball amb il·lustracions i vocabulari que els ajudarà a seguir les sessions.

Aquesta nova edició constarà de cinc sessions que es duran a terme del 16 de novembre al 15 de desembre, en horari de 10 h a 13 h, al molí d’en Beió. El curs és gratuït, però les places són limitades. Les persones interessades poden inscriure’s fins dia 13 de novembre enviant un correu electrònic a cat@manacor.org.

'Llengua divertida' és un projecte d'integració lingüística que utilitza les arts escèniques com a eina educativa per ensenyar català d'una manera amena i efectiva. Amb un enfocament pràctic i dinàmic, facilita la confiança dels participants per a expressar-se en català i fomenta la cohesió social a través de l'ús de la llengua.