Més d’un centenar d’artistes participaran en el XVII Art i Copes, dedicat a l’artista Julian Mazanares

L'Ajuntament de sa Pobla ha presentat la XVII edició d'Art i Copes, un dels esdeveniments culturals més destacats de la contrada, que tendrà lloc els dies 11, 12 i 13 d'octubre. Art i Copes oferirà un cap de setmana ple d’activitats culturals, abraçant una àmplia varietat de disciplines, amb activitats per a tots els públics en diversos espais del poble.

La present edició retrà un homenatge a Julian Manzanares, artista molt vinculat a la vida cultural poblera i a les primeres edicions d’Art i Copes. El Can Planes acollirà l’exposició central dedicada a l’artista pobler, figura experimental, inconformista i entregada a l’art contemporani. S’hi podrà visitar una selecció d’obres lligades a la seva darrera etapa i a la creació digital.

Enguany participaran a Art i Copes 9 espais públics i 14 de privats, on es mostrarà l’obra de més d’un centenar d’artistes, amb propostes que abraçaran més enllà del fet purament plàstic.

Pel que fa als espais públics, aquests acolliran les diferents propostes expositives seleccionades mitjançant una convocatòria pública oberta i les col·laboracions amb la Fundació ACA, LCA Málaga i Art Jove. Les trobareu a Can Planes, Can Soler, Can Corró, la plaça Alexandre Ballester, es Cavallets, es Rafal, la plaça Major, el carrer Mercat i sa Congregació, i que juntament amb les iniciatives privades conformaran un programa complet de pintura, escultura, fotografia, videoart, dansa, poesia, teatre, música...

A la roda de premsa de presentació, la regidora de Cultura, Catalina Maria Serra, ha explicat que «és una gran satisfacció poder dedicar aquesta edició a Julian Manzanares, artista molt vinculat al nostre poble des dels anys setanta. És una persona de gran esperit crític, que ha apostat per la seva independència dins el món de l’art, i que ha mostrat sempre una obra coherent i persistent amb els seus principis». Per la seva part, el comissari de l’exposició de Manzanares, David Campaner, ha destacat que «segur que l’exposició sorprendrà a molts dels visitants perquè se centrarà en la seva obra més recent fruit del seu treball en art digital». El batle de sa Pobla, Biel Ferragut, ha fet una convidada a visitar sa Pobla aquest cap de setmana perquè «Art i Copes és una gran oportunitat per fer visible el talent artístic local i internacional al mateix temps que genera un espai de trobada al voltant del fet cultural».

L’edició d’enguany, a més, també compta amb els projectes finalistes del Certamen Arts Visuals del Programa Art Jove 2024. Aquest programa cultural, promogut des de l’Institut Balear de la Joventut, de la Conselleria d’Afers Socials, és el més veterà d’Art Jove i per aquesta edició es transforma en una proposta d’intervenció urbana inspirada en el lema «terra buida», fent referència al terme de l’Espanya buidada.

Cal destacar que en aquesta edició Art i Copes també comptarà amb una programació específica per a infants, Art i Joves. Els centres educatius de sa Pobla s'han involucrat en Art i Copes aprofundint entorn de la figura de Julian Manzanares. Aquesta tasca es podrà veure al carrer Mercat.