El Pi reclama una actuació urgent a l'escoleta 0-3 de Selva i un pla de neteja a Inca

El PI-proposta per les Illes Balears ha reclamat una actuació urgent a l'escoleta 0-3 'El Roser' de Selva, així com un pla de neteja a la ciutat d'Inca. Així ho han reclamat aquest divendres els grups municipals de la formació en sengles comunicats en les quals han criticat la gestió dels equips de govern.



D'una banda, la portaveu d'El Pi Selva, Joana Maria Coll, ha assenyalat que l'escoleta municipal «no compleix la normativa de les escoletes i està més apuntalada que l'escola d'Es Putxet». En aquesta línia, ha qüestionat per què la Conselleria considera que l'escola de Es Putxet s'havia de desallotjar per perill d'enfonsament i la d'El Roser, no.



«Fa mig any que els pares de l'escoleta municipal van presentar un llistat de prop de 20 deficiències de funcionament al batle, i això que no sabia que l'escoleta s'hagués d'apuntalar, i fa dues setmanes només s'havien pintat les persianes», ha exposat Coll, criticant que les condicions «no són les adequades».



Amb tot, el grup municipal d'El PI ha reclamat «el mateix tracte» per als infants de 0-3 anys que «són els més vulnerables». A més, ha exigit que es traslladin immediatament al mòdul d'infantil de l'escola actual, «on estam segurs que hi caben i que amb els dos milions d'euros que es volen destinar a la compra d'un solar que no es necessita, es compri l'edifici de Ca ses Monges destinat a l'escola i es reformi integralment per a fer una escoleta municipal digna i que compleixi amb tots els requisits».



El Pi Inca, per part seva, ha reclamat a l'Ajuntament que impulsi un pla de neteja de la ciutat, criticant que els carrers i accessos principals es troben «plens de brutícia i males herbes». «No hi ha cap control», ha lamentat la presidenta municipal de la formació, Glòria Ferrari.



En aquesta línia, ha acusat l'Ajuntament de «mirar cap a un altre costat» i ha reclamat una actuació de neteja urgent. «L'equip de govern format per PSOE i MÉS ens han venut la idea de fer d'Inca una ciutat verda. Ara veiem que es referien a deixar créixer sense control les males herbes pels carrers», els ha retret.