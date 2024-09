Manacor posa en marxa el projecte Patis Oberts per a proporcionar més espais d'oci als infants i adolescents

A partir del proper dilluns, 30 de setembre, l'Ajuntament de Manacor posarà en marxa el projecte Patis Oberts, un servei de dinamització socioeducativa en horari no lectiu. Aquest projecte, impulsat amb una mirada comunitària, té com a objectiu ampliar els espais d’oci per a infants i adolescents del municipi, promovent la convivència i la cohesió social.

Els patis de quatre centres educatius del municipi —CEIP Jaume Vidal, CEIPIEEM Simó Ballester, CP Es Canyar i CEIP Mitjà de Mar— obriran al públic de dilluns a divendres, de 16.30 h a 19.30 h (i de 17.30 h a 20.30 h al mes de juliol), i els dissabtes de 9.30 h a 13.30 h. El servei es mantendrà actiu durant tot l'any, incloent els períodes de vacances escolars, excepte el mes d’agost. Els dies festius, però, els patis romandran tancats.

Durant la presentació del projecte, la delegada de Cohesió Social i Educació, Carme Gomila, acompanyada de la coordinadora de Temps Lliure Serveis i Projectes, Maria Falcó, ha destacat que «Patis Oberts és una iniciativa que concep els patis escolars com espais de promoció del bon tracte cap a la infància i l’adolescència, fomentant la convivència i la cohesió social». La delegada ha recordat també que aquesta iniciativa recull la proposta feta pels Consells d'Infants i d'Adolescents de l'anterior mandat.

Patis Oberts comptarà amb un equip de vuit dinamitzadors i integradors socioculturals que organitzaran activitats tant lliures com dirigides, incloent jocs, tallers esportius, artístics i familiars, amb l’objectiu de crear un espai segur i d’oci per als infants, adolescents i famílies del municipi. Les activitats estaran dissenyades per fomentar valors com el respecte, la cooperació i la responsabilitat. Els menors de 8 anys hauran d’anar acompanyats.

L'ús dels patis es limitarà a l'exterior, sense accés a l’interior dels edificis escolars, amb la finalitat de crear un entorn segur i adequat per al joc i la socialització. A més, el servei és completament gratuït per a tots els usuaris.

El projecte es basa en els resultats positius d’un pilot realitzat durant el curs 2021-2022 al CEIP Mitjà de Mar, on es va rebre una valoració molt positiva per part de la ciutadania. Aquesta experiència va permetre ajustar el funcionament i la metodologia del servei, que ara s'amplia a altres centres del municipi.

Patis Oberts ofereix una alternativa educativa i d'oci en horari extraescolar, amb l'objectiu de fomentar la igualtat d'oportunitats, la integració social i el desenvolupament personal i social dels més joves.