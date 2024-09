El Consell de Mallorca obre el monestir de Bellpuig al públic

Cada setmana, des de l'octubre de 2017, quan els líders socials Jordi Cuixart i Jordi Sánchez varen ser presos com a hostatges per l'Estat espanyol i varen ser injustament empresonats amb l'objectiu d'intentar aturar la declaració d'Independència de Catalunya, un grup de persones es troben a la plaça de Cort de Palma per cantar el 'Cant dels ocells' i altres cançons, com a manera de mostrar la seva solidaritat amb els presos polítics i amb els exiliats i el seu rebuig a la repressió de l'Estat espanyol.