Tramuntana XXI fa públiques les seves propostes per a l’actualització de la normativa per a la protecció de la Serra

Un cop tancat el període de consulta prèvia per fer arribar propostes als nous PORN i PRUG, des de Tramuntana XXI han fet públiques les seves aportacions de millora a aquests marcs normatius, que ha fet arribar a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural.

«La nostra entitat sempre ha mostrat el seu suport a tota iniciativa normativa que suposi la millora i conservació del territori, i la seva adaptació a les exigències de la realitat local. D’igual forma, és interès de Tramuntana XXI permetre i regular l’accés a la naturalesa i a l’entorn rural de la Serra per part de tota la ciutadania, residents o visitants, amb les necessàries garanties d’integració dels usos viaris amb els usos i interessos legítims dels titulars de drets en el territori, i condicionat a les precises limitacions que assegurin la tutela dels valors ambientals i patrimonials de l’entorn», han explicat.

Des d’aquesta perspectiva, Tramuntana XXI ha procedit a formular propostes a la millora de la tutela del territori, de la naturalesa i de l’entorn rural de la Serra de Tramuntana, per a la qual haurien de servir les actualitzacions del PORN i el PRUG:

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

La norma ha de regular els esdeveniments esportius en base a criteris ambientals, tant pel que fa a la limitació del nombre de participants, a les normes de comportament d’organització i participants, com de recorregut i calendari (en relació, per exemple, a èpoques de nidifcació d’aus).

D’igual manera, s’ha d’incentivar que els esdeveniments esportius calculin la seva petjada ambiental (especialment la de carboni i la hídrica) i la compensin mitjançant aportacions econòmiques a projectes de compensació registrats al directori de projectes de la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Per altra banda, la norma ha d’incloure una limitació en el nombre d’esdeveniments esportius anuals.

MA-10

Com a criteri general, la norma ha d’evitar les pràctiques que incideixen negativament sobre els valors naturals o que pertorben les activitats productives o la vida de la població resident.

En aquest sentit, la carretera MA-10 ha d’estar supeditada a tota normativa del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.

La normativa ha de facilitar les eines per eliminar els efectes negatius al medi i a la població resident de les pràctiques de conducció temerària o ús de dispositius fora de normativa (per exemple, tubs d’escapament modificats) a la Ma-10.

AMPLIACIÓ DE LA ZONA MARINA PROTEGIDA

Es proposa l’ampliació de la zona marina protegida amb la incorporació de l’àrea de S’Illeta (Sóller).

ZONES D’EXCLUSIÓ

Es considera necessària la revisió de la cartografia en relació amb les zones d’exclusió, i limitar aquestes als espais i casos en què hi ha motius de conservació biològica que ho justifiquen.

AGRICULTURA ECOLÒGICA

La normativa ha d’incloure eines per a la promoció de l’agricultura ecològica i agricultura ecològica regenerativa; així com per al foment de la transició de les explotacions d’agricultura tradicional a agricultura ecològica i agricultura ecològica regenerativa.

TRANSICIÓ ENERGÈTICA

La cartografia i zonificació ha d’establir les àrees on es permet el desenvolupament de projectes d’energies renovables (solar, eòlics, o altres), així com una extensió màxima que no comprometi la conservació de la biodiversitat o els valors paisatgístics.

COMPENSACIÓ DE LA PETJADA DE CARBONI

Seguint l’establert a la Llei 10/2019 de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, i donant continuïtat a la seva aplicació dins l’àmbit de la Serra de Tramuntana, la norma ha de fomentar i facilitar el desenvolupament de projectes de compensació a l’entorn del paratge natural i fomentar la compensació dels impactes ambientals de tota activitat econòmica que es dugui a terme dins la Serra de Tramuntana mitjançant la contribució a aquests projectes.

SILVICULTURA ACTIVA I ADAPTATIVA AL CANVI CLIMÀTIC

Per a limitar l'impacte de les pertorbacions meteorològiques extremes i la propagació de plagues i malalties forestals, ha de recuperar-se una gestió activa de les formacions forestals arbrades i la promoció i execució de plans d'aprofitament dels recursos forestals a través de l'ordenació forestal i el foment de l'ús (en construcció, fusteria o com a font d'energia renovable) i comercialització de la fusta autòctona i local (km.0).

GESTIÓ D'INCENDIS FORESTALS

Les normes han d'afavorir, propugnar i regular el control del combustible vegetal en els Punts Estratègics de Gestió (PEG), la ramaderia pasturada extensiva, les cremes prescrites, el consum de productes fusters i no fusters de la Serra, el manteniment de cultius tradicionals que generin discontinuïtats i ecotons, la sensibilització de residents i visitants per a prevenir el foc i a favor de la gestió forestal sostenible, la realització de cremes prescrites, la protecció de les zones d'interfase, etc.

Des del PORN i el PRUG, hauria de reclamar-se un finançament apropiat per a la prevenció d'incendis forestals, especialment en les finques públiques de la Serra de Tramuntana.