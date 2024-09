Comencen els treballs de restauració al jaciment arqueològic de sa Bastida

Aquest dilluns comencen les tasques de restauració del jaciment tardoromà de sa Bastida, al municipi d'Alaró, i que s'allargaran un parell de setmanes.



L'objectiu de la feina és preservar aquestes importants runes defensives i residencials, que foren habitades entre els segles IV i IX, segons han desvetllat les darreres investigacions. Les feines les durà a terme l'especialista Maria Magdalena Escalas a partir d'un projecte executat per ella mateixa i l'arquitecte José María Montero, amb coordinació de l'arqueòleg Gabriel A. Llodrà. El pressupost, que supera els 13.000 euros, compta en aquesta primera fase amb el suport econòmic del Consell de Mallorca i de l'Ajuntament d'Alaró.



Les tasques consistiran en la consolidació del referit o 'opus signinum' de la cisterna o dipòsit excavat l'any passat. Aquest material, consistent en la utilització de fragments de totxo o teula mesclats amb calç, es troba per primera vegada durant el segle VII abans de Crist a les ciutats púniques de l'actual Líban. Els romans estengueren la tècnica arreu dels dominis de l'imperi. S'utilitzava a cisternes com la de sa Bastida per les seves qualitats hidròfugues.



La segona actuació d'aquesta campanya es desenvoluparà a la murada oest, que té una alçada d'entre 2 i 3,5 metres. Allà es perdé part del material a causa d'un temporal, la qual cosa deixà penjant les cotes superiors del parament i reble. Les feines en aquest sector consistiran a reforçar i estabilitzar aquest tram de murada.



Les decisions sobre aquestes feines es prengueren després d'un acurat estudi científic, que ha inclòs anàlisi de laboratori dels materials utilitzats a sa Bastida fa devers mil cinc-cents anys.



El jaciment de sa Bastida és conegut des de sempre, encara que a vegades s'ha datat erròniament en dates posteriors a la conquesta de Jaume I. Fa poc més d'un lustre es començà a treballar en aquest monument sota la direcció de l'arqueòleg Gabriel Llodrà. Durant els primers anys s'actuà per a netejar la zona arqueològica. L'any passat es dugué a terme la primera campanya d'excavació i aquest estiu, la segona.



Al llarg de les investigacions s'han localitzat monedes, molins de mà, ceràmiques, restes zoològics que s'espera que aportin nova llum sobre els denominats 'segles obscurs de Mallorca'. Des dels inicis de les feines prèvies s'ha comptat amb la col·laboració de la propietat, el suport de l'Ajuntament i el Consell i l'esforç desinteressat de desenes de voluntaris.