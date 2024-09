Bonnín (El Pi): «El PP ens ha mentit amb el traçat de cable elèctric d'Alcúdia»

El Pi Alcúdia ha mostrat aquest divendres el seu malestar després de conèixer, per la premsa, que el segon cable elèctric que unirà la península i Mallorca, entrarà per la badia de Pollença. «Els veïnats varen manifestar que el cable no podia entrar per la banda de Pollença, el PP els va donar suport i ara els ha deixat en estacada», ha assegurat el portaveu de la formació, Domingo Bonnín.



La legislatura anterior, El Pi va presentar una Proposició no de Llei al Parlament de les Illes Balears per canviar pel traçat del segon cable elèctric i que aquest entràs per la badia d'Alcúdia i no per la de Pollença. Una PNL que va presentar El Pi, juntament amb el PP i Ciutadans, i que no es va arribar a debatre.



«El passat mes de juliol es va firmar un protocol entre les diferents administracions i la plataforma anticable per, segons paraules de la batlessa, fer feina junts i poder arribar a un acord del traçat», ha explicat Bonnín. «Un protocol que no hem pogut conèixer el seu contingut perquè no se'ns ha facilitat i que veim que ha quedat en res», ha recordat.



«De fet, el darrer ple, a preguntes de l'oposició, la batlessa va assegurar que no hi havia cap traçat oficial», ha assegurat Bonnín. «O no ens va dir tot el que sabia, que és greu, o no sabia que la decisió ja estava presa, que és encara més greu», ha defensat. «Tenim la sensació que la batlessa s'ha rigut de nosaltres i dels veïnats a cara alta», ha sentenciat el portaveu.