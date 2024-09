Pla de Mallorca en Marxa comença un cicle crític sobre turisme i territori amb una bicicletada i una xerrada

Aquest dissabte ha començat el cicle crític 'Turisme i territori' de Pla de Mallorca en Marxa amb una bicicletada entre Vilafranca i Son Valls (Felanitx) i una xerrada, amb la col·laboració del projecte popular autogestionat Es Quatre Cantons de Felanitx.

La bicicletada va començar a les 18 hores al camp de futbol de Vilafranca i va partir cap a Son Valls. Davant l'Església de Son Valls va tenir lloc la xerrada amb Nora Müller i Margalida Ramis. Müller va explicar la seva tesi que parla de la mercantilització del territori com a conseqüència del turisme i Ramis va explicar com el turisme ha anat creixent i com el poble s'ha adonat que es troba al límit i ha començat a sortir al carrer.