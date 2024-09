Més de 5.000 persones caminen fins a Lluc malgrat la pluja

L'Associació d'Antics Blavets de Lluc ha organitzat aquest cap de setmana la XLIII edició de la Pujada a Lluc a Peu de la Part Forana, que ha rebut la participació de més de 5.000 caminants entre la nit d'aquest dissabte al diumenge malgrat la pluja.

L'esdeveniment ha comptat amb una aportació del Consell de Mallorca de gairebé 68.000 euros (12.000 euros més l'any passat).

El president de l'Associació d'Antics Blavets de Lluc, Llorenç Gelabert, i el director insular de Serra de Tramuntana i batle d'Escorca, Antoni Solivellas, han rebut el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, a la seva arribada. Posteriorment, s'ha fet l'ofrena floral i la missa de pelegrins oficiada per Mn. Marià Gastalver, prior de Lluc.

Galmés ha destacat el valor «incalculable» que té aquesta activitat en la cultura mallorquina, per la qual cosa ha garantit la col·laboració del Consell perquè, any rere any, «sigui una realitat».

Ja hem començat, des de Cala Figuera, la pujada a Lluc a peu.



Convid a tots els mallorquins que s’afegeixin des dels seus municipis per disfrutar durant les hores de caminada de la companyia, de l’esport i dels nostres paisatges.



Bona pujada a tots! Ens veim demà a Lluc. pic.twitter.com/x05WlBkZ9S — Llorenç Galmés (@Ll_Galmes) September 7, 2024

L'expedició felanitxera ja és de camí a Lluc en la 47 edició de la Pujada des de la Part Forana. pic.twitter.com/iIV6zkLBeT — Ajuntament Felanitx (@AjFelanitx) September 7, 2024

Inici de la pujada de Lluc a Peu des d’Algaida pic.twitter.com/FSGFPWdSHk — es Saig (@es_saig) September 8, 2024

🚶🏻‍♀️ Sa Pobla ha participat a la Pujada a Lluc a Peu des de la Part Forana i a ofrena floral en benefici de Càritas. Gràcies a tots els que han fet possible mantenir viva aquesta tradició!#sapobla #ajsapobla pic.twitter.com/Y0V0Aldy2V — Ajuntament sa Pobla (@ajsapobla) September 8, 2024