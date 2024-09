El GOB presenta un recurs contra la legalització d'aparcaments en sòl rústic a Alcúdia

El GOB Mallorca ha presentat un recurs de reposició davant l'Ajuntament d'Alcúdia per l'acord adoptat pel ple municipal del mes de juliol, on s'habilitava l'ús d'aparcaments de manera provisional a determinades parcel·les rústiques.

L'Ajuntament va donar llum verda a aquest acord en virtut del Decret Llei de Simplificació Administrativa aprovat pel Govern però l'entitat ecologista ha afirmat que el Decret llei «no regularitza de facto els aparcaments il·legals», sinó que cal «la redacció d'un projecte tècnic i avaluació ambiental abans de poder habilitar l'ús temporal d'aparcament a parcel·les situades en sòl rústic».

L'Ajuntament d'Alcúdia va acordar habilitar l'ús d'aparcament amb caràcter provisional en una sèrie de parcel·les rústiques denunciades pel GOB i que varen ser motiu d'un expedient de restabliment de la legalitat per part de l'Agència de Defensa del Territori (ADT).

L'entitat s'ha mostrat sorpresa perquè encara que en algunes parcel·les es manté la mesura cautelar de cessament de l'activitat, a les altres se'n manté l'ús provisional.

El GOB ha advertit de la tramitació dels projectes d'adequació, que inclouen l'avaluació ambiental i els informes sectorials sobre les ubicacions, mentre aquestes «no reuneixen les garanties del planejament urbanístic», com han asseverat que ha reconegut el Consistori.

D'una banda, han assegurat que el decret llei contradiu la normativa bàsica estatal, ja que la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana determina que «es preveu la possibilitat de la realització d'usos i obres de caràcter provisional que s'autoritzin per no estar expressament prohibits per la legislació territorial i urbanística, o la sectorial i siguin compatibles amb l'ordenació urbanística».

Aquesta possibilitat existiria «sempre quan els instruments d'ordenació territorial prevegin o permetin el pas d'aquest sòl en situació rural a sòl urbanitzable», i han afirmat que aquest «no és el cas de la majoria dels aparcaments que preveu legalitzar la llei i l'acord de l'Ajuntament concretament».

«Els aparcaments estan ubicats en sòl rústic no susceptible de transformació en sòl urbanitzat pel planejament d'Alcúdia i alguns, com és el cas dels aparcaments situats dins la zona aerqueològica de la ciutat romana de Pol·lèntia, no ho podran ser mai», han argumentat.

D'altra banda, han al·legat que el decret llei «no autoritza» la regularització dels aparcaments de facto implantats que estan actualment en ús.

El GOB ha reivindicat donar compliment als requeriments de l'ADT i executar, «sense més dilacions, el tancament i el precinte dels aparcaments sense títol habilitant».