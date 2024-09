Denuncien la «manca de compromís» del Consell amb la reconstrucció del teatre Defensora de Sóller

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha denunciat que un any després de l'esfondrament del teatre Defensora de Sóller el Consell de Mallorca encara no ha consignat cap partida específica per a la seva reconstrucció.

Alzamora ha lamentat la «manca de sensibilitat» de l'actual equip de govern insular i ha assegurat que la deixadesa de l'equip de govern PP-Vox «constata les mentides del president Galmés». En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista ha recordat que després de l'esfondrament del teatre solleric, Galmés es va comprometre a vehicular ajudes per a la seva reconstrucció. Ara, però, ha manifestat Alzamora, «es demostra una vegada més que només era un anunci buit i una nova promesa incomplerta», ha assenyalat Alzamora, qui ha recordat que el departament de Cultura ja no va fer cap previsió pressupostària a principis d'any. «Al llarg de l'any s'han fet diferents modificacions de crèdit. De fet, Galmés porta un ritme d'una modificació cada quinze dies i en cap d'elles ha inclòs cap partida al respecte després de no fer cap previsió inicial del pressupost de 2024», denuncia.

El conseller de MÉS ha recordat que la formació ja va presentar una esmena als pressuposts per incloure una partida pressupostària destinada a la reconstrucció del Teatre. L'esmena va ser rebutjada per part de l'equip liderat per Llorenç Galmés. Segons Alzamora, «a parer nostre era important consignar una partida inicial; tècnicament i administrativament era la fórmula més àgil si en el futur el Consell havia d'aportar més recursos».

Ara, MÉS ha tornat a registrar una pregunta adreçada a la vicepresidenta i consellera de Cultura exigint un compromís més concret. El passat mes d'octubre el conseller Joan Llodrà ja va interpel·lar la consellera responsable de la política cultural del Consell qui «no va especificar absolutament res i va eludir precisar com quan i de quina manera s'estructuraria l'ajut del Consell», ha remarcat Llodrà. Un any després, Alzamora i Llodrà coincideixen a assegurar que «ara ja sabem el perquè d'aquesta manca de concreció». «Tant quan varen prometre les ajudes com quan varen elaborar el pressupost tenien clar que no aportarien cap euro», han conclòs.