La revista Cent per Cent publica el seu darrer número en paper, però continua apostant pel periodisme digital de proximitat

Nous temps corren per al periodisme local. La revista Cent per Cent ha publicat aquesta setmana el seu darrer número en paper i a partir d'ara només informarà a través de la seva plana web. La publicació, referent de la informació de Manacor, se suma a altres publicacions locals que s'han hagut d'adaptar als nous temps.

En una carta dirigida als lectors, Cent per Cent assegura que el manteniment de la publicació de paper «ens suposa un esforç humà que hem vist que no té la compensació en difusió que caldria esperar». És per això que, després de 1.051 edicions i més de 40.000 pàgines impreses, han decidit «escoltar els signes del temps» i interrompre la seva edició de paper.

Segons Cent per Cent, ho fan amb «gratitud infinita» als seus subscriptors, lectors, col·laboradors i anunciants, fidels durant tot aquest temps, però també «amb il·lusió decidida per rellançar encara més la nostra web». «Així, idò, sabent que la nostra activitat informativa continuarà tenaç i forta a través de la xarxa, esperam que la nostra relació pugui perdurar», han assegurat.

Tot seguit, dBalears reprodueix íntegrament la carta de Cent per Cent pel seu valor informatiu:

«Carta als nostres subscriptors

Aquest que teniu a les mans és un exemplar del darrer número en paper de la revista Cent per Cent.

El pròxim 13 de desembre farà 22 anys que Cent per Cent va treure al carrer el seu primer número. Era l'any 2002 i en el moment de néixer no podíem intuir els canvis que ben aviat arribarien al món de la comunicació i la informació. Al cap de poc temps, obrírem ja una pàgina web rudimentària que hem fet evolucionar fins al que avui és www.centpercent.cat.

El món de la comunicació i de la informació han baratat de verd en blau aquestes dues darreres dècades i sentim que és el moment de canviar nosaltres també el color d'aquesta aventura.

Amb les dades a la mà, comprovam cada setmana que la incidència i la difusió a la nostra web superen amb escreix la que tenim a la nostra edició de paper. El manteniment de la publicació de paper ens suposa un esforç humà que hem vist que no té la compensació en difusió que caldria esperar. És per això que, després de 1.051 edicions i més de 40.000 pàgines impreses, hem decidit escoltar els signes del temps i interrompre la nostra edició de paper. Ho feim amb gratitud infinita als nostres subscriptors, lectors, col·laboradors i anunciants, fidels durant tot aquest temps, però també amb il·lusió decidida per rellançar encara més la nostra web, que és un dels puntals informatius ara mateix a Manacor.

Així, idò, sabent que la nostra activitat informativa continuarà tenaç i forta a través de la xarxa, esperam que la nostra relació pugui perdurar. www.centpercent.cat continuarà sent un referent informatiu a la xarxa i és per això que, tot esperant poder continuar comptant amb la vostra aportació, ens posarem en contacte amb vosaltres durant aquest 2024 per reformular la nostra relació, amb la intenció de mantenir obert de forma universal l'accés a la nostra web i amb la voluntat immarcescible de continuar informant amb criteri i amb rigor.

Cordialment i amb tota la gratitud del món,

Tot l'equip de Cent per Cent

Manacor, 30 d'agost de 2024».