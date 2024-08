La Policia d'Artà podrà multar els pares dels menors que facin botellades

La Policia Local d'Artà tindrà la facultat de multar els pares dels joves que facin botellada gràcies a una nova ordenança de l'Ajuntament publicada aquesta setmana.

El batle d'Artà, el 'socialista' Manuel Galán, ha explicat que la nova normativa sorgeix d'una petició ciutadana i contempla també sancions «per als negocis que venen begudes alcohòliques als joves».

L'objectiu és donar «més eines a la Policia Local» per a perseguir pràctiques incíviques, després de detectar un increment del consum d'alcohol, especialment entre els joves del municipi. En aquest sentit, el batle ha desvinculat del turisme aquesta problemàtica.

En concret, l'ordenança decreta que els pares o tutors dels menors «tindran responsabilitat civil subsidiària per les accions o infraccions dels menors d'edat», però també són «responsables directes o solidaris de les infraccions comeses».

L'ordenança cataloga com molt greu la venda o subministrament de begudes alcohòliques per a ser consumides en la via pública, amb multes de 1.501 a 3.000 euros. Les greus castiguen la pràctica de la botellada en espais públics i platges amb multes que oscil·len entre 751 euros i 1.500 euros; i les lleus poden anar de 300 a 750 euros.

La normativa es basa en dades de l'Observatori Autonòmic de Drogues, l'enquesta de les quals 2021/2022 revelava que l'edat mitjana d'inici de consum és de 16,6 anys. «El consum massiu d'aquesta substància en les places i carrers del municipi dona lloc a diverses problemàtiques en l'àmbit de la llar, la convivència veïnal o l'increment dels accidents de trànsit, entre altres», recull també el text municipal.