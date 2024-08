MÉS per Sineu critica les declaracions del conseller d'Agricultura respecte a la macrogranja i assegura que el Govern Prohens «se'n renta les mans»

Des de MÉS per Sineu es mostren preocupats per les declaracions del conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, respecte al projecte de la macrogranja de gallines de Sineu, a les que afirma que «l'important és que compleixi amb el benestar animal i la normativa ambiental». Els ecosobiranistes asseguren que el Govern Prohens «se'n renta les mans perquè ho circumscriu a l'àmbit estrictament mediambiental i, fins i tot, dona a entendre que cal fer aquest tipus d'explotacions intensives per a aconseguir la sobirania alimentària».



A causa del Decret llei 3/2024 de simplificació administrativa, que està en vigor des del 29 de maig, l'executiu de Prohens ha suprimit la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears i ha configurat un òrgan ambiental unipersonal per garantir una tramitació més àgil dels procediments. A causa d'això, des de MÉS per Sineu afirmen ser «escèptics en com tractarà el govern balear aquest assumpte».



«Un conseller d'Agricultura ha de tenir clar quin ha de ser el model de producció agrícola més adient per a les Illes perquè la sobirania alimentària també ha de passar per poder disposar d'un bé cada vegada més preuat com és l'aigua i per unes explotacions sostenibles i respectuoses amb l'entorn natural, no és un tema només mediambiental», expliquen des de MÉS per Sineu.



Des de MÉS per Sineu han presentat dues al·legacions amb un «argumentari extens i des de diferents punts de vista» perquè no s'admeti aquest projecte.