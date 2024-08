El batle de Calvià dedica el pregó de festes a defensar el turisme: «El Rei En Jaume va ser el primer i més insigne turista de Calvià»

El batle de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha utilitzat, aquest dijous, el pregó de les festes del Rei En Jaume per a defensar el turisme i la idea d'«un turista, un amic».

En el discurs per a commemorar el 795è aniversari del desembarcament del Rei En Jaume, íntegrament en castellà, Amengual s'ha centrat en defensar l'activitat turística, molt qüestionada aquests darrers estius pel model econòmic precari que genera i la massificació extrema que pateixen les Balears.

«Si em permeteu la broma, he de dir del Rei En Jaume que va ser el primer i més insigne turista de Calvià. Va assentar les bases d'un canvi històric, social, cultural, religiós i econòmic, que gairebé vuit segles després ha culminat en allò que avui som. Sense lʼesdeveniment que avui celebram, sense el desembarcament del Rei En Jaume, Calvià i Mallorca no serien lʼexemplar terra dʼacollida i prosperitat que molts envegen», ha assenyalat.

Amengual ha fet referència a l'onada de protestes contra la saturació i la turistificació de les Balears: «Vivim temps en què alguns semblen haver oblidat allò que ens ha brindat el turisme, i no em referesc només a la riquesa econòmica. Parlen de col·lapse, de decreixement i culpabilitzen el forà cercant un enemic exterior».

«Aquí, com enlloc més, allò d''un turista, un amic' adquireix tot el significat i la importància. Què hauria estat de Calvià sense l'impacte sociocultural de l'arribada dels turistes? Varen arribar d'altres indrets d'Europa i gràcies a ells vàrem conèixer altres cultures i costums. I no pocs varen acabar formant la seva família amb nosaltres. Hem integrat com a ciutadans persones arribades de la resta d'Espanya i de molts altres països. I el que és meravellós és que s'ha aconseguit sense renunciar a la nostra identitat. Ningú no hauria de dubtar que celebracions com les Falles del Toro, la Verge de Nerpio, les festivitats de Saint George i Saint Patrick, són tan pròpies i nostres com les fires rurals, Sant Jaume o aquestes mateixes celebracions del Rei En Jaume», s'ha atrevit a verbalitzar.