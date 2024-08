El Pi reclama al Govern que aturi el permís per la construcció de la macrogranja a Sineu

El Pi ha demanat aquest dijous al Govern que deturi el permís per a la construcció d'una macrogranja a Sineu, argumentant que aquesta afectarà la població amb males olors i sorolls.



En aquest sentit, el portaveu d'El PI, Antoni Salas, ha expressat que la quantitat «d'aigua necessària per a aquest projecte serà descomunal», assenyalant que es consumirien 61.000 tones d'aigua anuals, «el mateix que tot el municipi de Maria de la Salut».



Acompanyat per altres batles, consellers i càrrecs del partit, Salas ha insistit que s'aturi aquesta instal·lació. «Segons els experts, les olors podrien arribar a Lloret, Costitx o Santa Margalida segons els corrents d'aire», ha assegurat en un comunicat de premsa.



A més, ha recordat que a la granja que tenen els promotors a Llucmajor les queixes són constants amb només 150.000 gallines, una xifra cinc vegades menor que la que es projecta a Sineu.



«Estam a favor de l'agricultura i de la producció agroalimentària de les Illes, però no així. Necessitam producte local. Aquest no és el model de granges que volem», ha conclòs Salas.