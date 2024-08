El GOB presenta al·legacions a la macrogranja de Sineu

El GOB Mallorca ha anunciat que presentarà al·legacions al projecte de macrogranja que es pretén instal·lar a Sineu, a la finca de Son Vanrell.

El projecte d'instal·lació d'aquesta infraestructura està ara en procés d'informació pública a la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat fins al 30 d'agost i preveu la posada en marxa d'una macrogranja per a més de 700.000 gallines ponedores, que produirien uns 156 milions d'ous a l'any.

«La instal·lació, per a més de 730.000 gallines provocarà emissions d’amoníac i CO2 i implica un alt risc de filtracions i contaminació (de nitrats i altres substàncies químiques) sobre una aquïfer que actualment ja es troba en situació de vulnerabilitat extrema per contaminació i nitrats. En contextos de crisi climàtica les macrogranges intensives no són la solució, impliquen acaparament de sòl fèrtil per a la agroindústria intensiva, incideixen negativament en les emissions de GEI i comprometen greument la salut dels aqüífers i també la salut pública», han explicat.

Més de 70.000m2 d’instal·lacions i edificacions sobre el sòl rústic que exigeixen l’exhoneració agrària dels paràmetres urbanístics.

Per als ecologistes, els polèmics antecedents de l’explotació per part de la mateixa empresa a Llucmajor –amb una producció cinc vegades menor– posen en evidència «la inviabilitat d’un projecte d’aquestes dimensions a qualsevol indret de Mallorca». «L’avícola Son Perot projecta una macrogranja de gallines sense precedents a les Illes. La mateixa empresa té granges de producció d’ous a Manacor, Mirabó amb 40.000 gallines, i Es Caparó amb 180.000 i ara projecta aquesta de Sineu amb 739.400 gallines que preveu que vagi subtituint la que té previst tancar paulatinament a Ses Cisternes de Llucmajor. En aquesta, la segona més grossa de l’empresa fins ara, hi tenia gairebé 136.000 gallines. Ara, a Sineu, en projecte 739.400 gallines», assenyalen.

A més, remarquen que «cal tenir molt en compte que la granja de Llucmajor ha protagonitzat diversos conflictes veïnals, per olor i mosques i que a més, al 2023 va ser sancionada pel Govern per operar sense comptar amb l’obligatòria Avaluació Ambiental Integrada i que, juntament amb la tramitació de la AAI va iniciar el procés de legalització de part de les seves instal·lacions: més de 9.300 m2 d’edificacions il·legals».

El GOB hi presenta al·legacions

El GOB registrarà aquesta setmana les al·legacions que se sumaran a les presentades per altres entitats ecologistes i veïnals i un nombre molt important de persones particulars contra el projecte.

Els principals arguments de les al·legacions són:

L'elevat consum d’aigua . «El Pla de Mallorca ja pateix una situació greu de manca de disponibilitat i qualitat del recurs. Recordem com està la situació hídrica al Pla de Mallorca. Talls d’aigua a Petra, restriccions a Ariany, Lloret, Costitx, etc. La tendència de les pluges és a disminuir. Només s’haurien d’autoritzar usos justificadament necessaris. Una macroexplotació com aquesta concentrada en un sol punt, on el benefici és únicament per una empresa privada, no justifica aquesta extracció. El projecte assegura que l’aigua necessària per tot el procés de la macrogranja provindrà d’un pou ja existent a la finca, sense especificar res més, en relació a la legalitat o no del pou ni el cabal anual permés d’extracció. Calculen que requeriran unes 61.000 Tn l’any, que equival a un terç del que consumeix el poble de Sineu en un any. Quanta aigua es pot treure d’aquest pou per no afectar negativament l’aqüífer?».

Per tot això, el GOB considera que aquesta macrogranja no pot tirar endavant: «Cal que les administracions assumeixin els riscos que implica i apostin per incentivar altres models de producció adaptats al territori i la realitat climàtica, present i futura».