MÉS aconsegueix paralitzar l'activitat de l'aparcament il·legal de Cala sa Nau, ubicat en un espai protegit

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha mostrat aquest divendres la seva satisfacció després que el Consell de Mallorca hagi, finalment, decretat l'ordre de paralització de l'activitat a l'aparcament il·legal de Cala sa Nau, a Felanitx.

Alzamora ha recordat que tan MÉS per Mallorca com el Bloc per Felanitx havien presentat a principis de juliol dues denúncies davant l'Agència de Defensa del Territori i l'Ajuntament de Felanitx, respectivament, demanant la paralització i clausura de l'aparcament il·legal que l'empresa concessionària del servei municipal de platges explota de «manera fraudulenta» en aquest municipi del migjorn mallorquí.

L'explotació de l'aparcament, segons ha remarcat Alzamora, «era especialment greu, ja que està ubicat en una Àrea Natural d'Especial Interès i, per tant, compta amb una protecció especial».

De fet, la parcel·la on es troba el pàrquing està no només està qualificada de ANEI, sinó que a l'àmbit territorial està protegit per xarxa natura 2.000, LIC i ZEPA. Així mateix, existeix degudament constatat l'àmbit d'interès comunitari «penya-segats en vegetació de costes mediterrànies amb Limonium Endèmics».

MÉS per Mallorca havia demanat de manera formal, i a través d'una denúncia davant l'ADT, la paralització de l'activitat i la clausura del pàrquing. Després d'aquesta ordre Alzamora, ha recordat que el Consell de Llorenç Galmés «només actua quan les denúncies tenen una transcendència pública; ho hem vist en el cas de l'agroturisme il·legal de l'exconseller Porsell, el camp de polo de Campos o el cas de l'hotel il·legal del Port d'Alcúdia. Tres casos denunciats per MÉS per Mallorca i que el Consell ha afavorit dilatant els expedients o no actuant».

Alzamora també s'ha mostrat satisfet perquè els moviments de la batlessa del municipi que, en tenir coneixement de les denúncies, va anunciar la seva intenció de legalitzar l'aparcament a través del Decret de Simplificació Administrativa, no han tengut efecte. «El PP volia legalitzar aquest aparcament en una mostra més del seu urbanisme a la carta i de premi als infractors».