[VÍDEO] Diversos joves inquers denuncien brutalitat i persecució per part de la Policia Local

Si bé aquesta redacció sol rebre regularment testimonis que denuncien irregularitats a les administracions públiques, discriminacions per raó de llengua i abusos quant a l'habitatge i el lloguer turístic, en els darrers anys s’han intensificat les denúncies per abusos policials.

Aquesta setmana, la darrera de juliol, des d’Inca ens han arribat missatges, vídeos i fotografies amb què s'expliquen diverses situacions de discriminació per part de la Policia Local d’Inca a joves inquers.

Els testimonis rebuts coincideixen en l’arbitrarietat de les identificacions, un fet conegut com a identificacions racialitzades que ha estat ben documentat en els darrers mesos per mitjans com La Directa o El Salto. El perfil de l’individu que és assenyalat diàriament als espais públics es repeteix arreu, però sobretot als barris obrers on habitualment trobam un major nombre de població d'origen estranger.

El perfil racialitzat durant el confinament de la Covid-19

«A Inca és comú veure la Policia Local aturant els cotxes conduïts per joves d’ètnies africanes. Tant del nord com del sud. I acabar posant-los qualsevol multa, bé pel cotxe, bé per alguna cosa del propi jove. Sempre troben algun motiu pel qual posar-te una multa». Amb aquestes paraules ens descriuen una situació que, denuncien, està totalment normalitzada.

No obstant això, durant la pandèmia de la Covid-19 aquesta injusta manera d'actuar es va agreujar amb multes repetitives que varen suposar la fallida econòmica d'algunes llars, ens expliquen. Per exemple, la gent gran que es dedicava a la venda d'objectes de segona mà als mercats, durant el mesos de confinament i els posteriors mesos de restriccions, a banda de no entrar cap ingrés a casa, acumulava multes per no moure la furgoneta carregada de davant ca seva.

El perfil racialitzat en les actuacions de seguretat del Dijous Bo

Durant les setmanes prèvies a la festivitat del Dijous Bo, tant la Policia Local d’Inca com la Guàrdia Civil intensifiquen la seva «activitat persuasòria» cap als individus que compleixen amb aquest perfil racialitzat.

És comú veure, durants els dies previs, patrulles de la Guàrdia Civil ben armades posant menors racialitzats contra la paret per tal de registrar-los.

En aquestes data assenyalada alguns dels agents porten penjades i a les mans armes automàtiques de gran tamany, que exerceixen sobre qualsevol individu una por de la qual en són ben conscients.

Un dels casos més actuals

Un dels darrers casos coneguts va tenir lloc al vespre del diumenge 14 de juliol, un vespre en el qual els carrers d’Inca, sobretot els més cèntrics, es varen omplir d’aficionats al futbol per tal de celebrar la victòria de la selecció espanyola de futbol a l’Eurocopa. Multitud de vehicles sortiren al carrer per tal de fer soroll, amb la música, els clàxons, etc.

La Policia Local d’Inca va decidir aturar un vehicle en els voltants de la plaça Mallorca perquè, suposadament, excedia la velocitat permesa. Segons expliquen diversos testimonis, els vehicles anaven en caravana, junts i lents, i el vehicle que els agents varen decidir aturar era l’únic que tenia com a ocupants dos joves amb perfils racialitzats. Si bé el conductor reconeix que el vehicle emetia un fort soroll amb el motor, aquest avançava a molt baixa velocitat (en una caravana de multitud de vehicles) i, malgrat tot, la Policia el va aturar per excés de velocitat.

En ser aturat únicament el seu vehicle, de forma que varen percebre clarament discriminatòria, se’ls va assenyalar per una qüestió que tampoc no esperaven: per ingesta d'alcohol. Fet que va sosprendre el conductor ja que, segons assenyala, no en consumeix.

Tant el conductor com l'acompanyant varen respondre assenyalant la discriminació evident i titllant els policies de racistes.

Sembla ser que la Policia Local d'Inca no es va prendre gens bé la queixa i va procedir a extreure violentament el conductor del vehicle, llançant-lo contra el terra entre quatre agents i exercint una desmesurada força sobre el seu crani i les seves extremitats contra l’asfalt. Una situació que, a banda de causar-li un pànic «que et fa pensar que vas a morir», la violenta detenció li va causar ferides en forma de cremades i hematomes.

Segons remarquen, posteriorment el conductor va ser traslladat al calabós de la comissaria, sense haver-li fet cap prova d'alcoholèmia. El jove afectat narra que, tant durant el trajecte, com a l’arribada, com en el moment de fer-lo entrar al calabós, els agents no varen deixar de vexar-lo verbalment, amenaçar-lo i intimidar-lo amb possibles accions en el futur.

Arribats aquí, un grapat de veïnats d’Inca es varen concentrar a la porta de la comissaria de la Policia Local d’Inca, assenyalant la persecució i la discriminació de la desmesurada detenció.

Durant els dies posteriors, diverses pintades han aparegut pels carrers del centre d'Inca, denunciant la desprotecció i el maltractament de la Policia: «La policía no nos protege», «1312 - ACAB». Algunes d'elles, esborrades en poques hores.