Alaró canalizarà l'aigua de la Font de Ses Artigues amb una subvenció de 834.000€ provinents de l'ecotaxa

L'Ajuntament d'Alaró executarà entre enguany i el 2025 el projecte de canalització i aprofitament de l'aigua procedent de la Font de Ses Artigues. Aquesta infraestructura permetrà cobrir el 20% i en un futur fins a un 30 del consum actual d'aigua al nucli urbà i, per tant, rebaixar l'explotació dels aqüífers de la zona. El finançament de la nova infraestructura, uns 840.000 euros, que fins ara era el gran escull per dur-la a terme, es podrà salvar amb la subvenció que el Govern balear ha atorgat gràcies a l'Impost del Turisme Sostenible i que cobrirà, en dos anys, la totalitat del pressupost.



El projecte consistirà en la construcció d'una xarxa de transport d'aigua des de la Font de Ses Artigues fins al nucli urbà d'Alaró, així com actuacions a realitzar en capçalera en el dipòsit municipal i el sistema de filtratge i cloració.



Així mateix, es preveu dur a terme actuacions en altres xarxes de serveis dins del nucli urbà per on discorre el traçat de la nova canonada de transport d'aigua existent, xarxa de sanejament, xarxa d'enllumenat i canalització de telecomunicacions. Aquestes millores afectaran, a part del Camí de Ses Artigues, al carrer Torrent, la Plaça dels Horts i el carrer Coixetí.



El batle d'Alaró, Llorenç Perelló, ha recalcat també que l'obra suposarà un gran estalvi econòmic i energètic, ja que no s'hauran d'usar tant les bombes extractores dels pous. A més Perelló ha destacat també que «amb la renovació de la xarxa hídrica a l'entrada del poble es produirà una reducció de les pèrdues a la xarxa del 5%. Amb aquesta obra tendrem un municipi un poc més sostenible».